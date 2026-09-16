Съдът насрочи заседания по две дела за строежи в Баба Алино

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Административният съд – Варна насрочи открити съдебни заседания по две отделни дела, свързани със строежи в местността Баба Алино. И двете производства са образувани по оспорвания на „Форест клуб Варна" ООД.

Първото дело ще бъде разгледано на 14 октомври 2026 г. от 15:00 ч.

Производството е образувано по искова молба на дружеството срещу директора на Дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред" при Община Варна.

„Форест клуб Варна" ООД иска съдът да приеме, че не съществува неизпълнено задължение за спиране изпълнението на строеж „Пет броя едноетажни къщи".

Според дружеството строителните работи по сградите са окончателно приключили, поради което прекъсването на електрозахранването към вече завършените обекти е незаконосъобразно.

Второто открито заседание е насрочено за 28 октомври 2026 г. от 15:00 ч.

То е образувано по жалба на „Форест клуб Варна" ООД срещу началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол – Варна по реда на Закона за устройство на територията.

Предмет на спора е заповед от 15 юли 2026 г., с която е разпоредено премахването на строеж „Трафопост тип БКТП", намиращ се в местността Баба Алино.

И двете дела са свързани с различни аспекти от споровете около строителните обекти в Баба Алино и предстои съдът да се произнесе по тях след провеждането на откритите заседания.