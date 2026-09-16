Без хартиена бюлетина, ако си гласувал на машина и имаш дефектна разписка

Член на Обществения съвет към ЦИК обаче попита дали имаме право на нов вот, ако машината изобщо не пусне разписка

Централната избирателна комисия най-сетне реши какво се случва ако избирател, който е гласувал на машина не получи цяла разписка след вота си. При подобни случаи няма опция за ново гласуване с хартиена бюлетина. Това важи ако разписката от машината е непълна или дефектно отпечатана, гласи решение на ЦИК от вторник.

Не се допуска и повторно машинно гласуване с цел промяна на вече направения избор. Избирателят може да коригира вота си преди финализирането му - както и досега ще може да се "връща" преди да натисне бутона за разпечатване на разписка, удостоверяваща предпочитанията.

Решението на ЦИК обаче предизвика въпроси от Ивилина Алексиева-Робинсън, член на Обществения съвет към комисията и бивш председател на ЦИК. Тя попита означава ли това, че избирателят ще може да гласува отново ако машината изобщо не е отпечатала разписка.

"Няма ли този глас да се брои два пъти - веднъж записан в паметта на машината (нищо, че няма разписка), а после и на хартиена бюлетина? Или хартиената бюлетина в този случай няма да е бюлетина, а ще е контролна разписка? И кой член на Изборния кодекс им дава това право? И по-важно - няма ли да се разкрие тайната на вота (надяваме се случаите на неотпечатване на разписка да са малко)? Ами ако човекът гласува по един начин с машината, а по друг начин с хартиената бюлетина, в тези случаи какво правим?", попита тя в социалните мрежи, акцентирайки на оставената неизяснена опция с неотпечатаната разписка. Алексиева настоя ЦИК да даде яснота по този казус.

ЦИК реши, че ако поради непреодолими външни обстоятелства в края на изборния ден не може да бъде отпечатан машинен протокол, резултатът ще бъде установен чрез преброяване на контролните разписки от съответната машина.

С последните изменения в Изборния кодекс мнозинството в парламента разписа, че официалният изборен резултат се определя от финалния отчет, който се отпечатва от машината и притежава статут на законен протокол. Секционните комисии ще преброяват контролните разписки. При евентуални разминавания между физическите разписки и паметта на апарата водещ остава машинният протокол, като данните от ръчното броене могат да се записват в отделен протокол за последващ анализ.

"Целта на разписката не е да бъде бюлетина, а да е удостоверение, което да покаже на избирателя как е гласувал, и за правилното отчитане на неговия вот от машината. Отчитането става съгласно чл. 271 от ИК, къде ясно е указано, че след приключване на гласуването секционнната комисия отчита резултатите от машинния вот, като преброява бюлетините от устройствата", обясни в интервю за "24 часа" председателят на ЦИК Георги Хорозов преди две седмици.

Задължителен вот с техника ще има във всички секции с над 300 избиратели. Хартията остава за по-малките секции, вота с подвижна избирателна кутия, при гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, в избирателните секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления за гласуване, или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Както и досега, ако има проблем с машината за гласуване, секционната избирателна комисия трябва да уведоми незабавно районната, която препраща информацията към ЦИК. РИК е тази, която трябва да постанови, че заради неработещата машина гласуването ще продължи с хартиени бюлетини.