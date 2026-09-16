Валерия Велева напуска Инициативния комитет на Йотова и Вълчев

Журналистката Валерия Велева обяви във фейсбук, че напуска Инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

"Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин", посочи тя.

"Принципно не приемам чувствителни данни да се развяват по медиите, но това би трябвало да се отнася както за наркобарони, така и за деца, принуждавани от сектанти-педофили с политически чадър, да правят секс с тях.

За съжаление някои полиците не се впечатляват от зверската картина на детското насилие, а от факта на неговото разкриване.

Убедена съм, че за обществото е важно да разбере цялата ужасяваща истина за "Петрохан", дори с цената на журналистически жертви.

И няма да спра да разкривам тази истина!", категорична е Велева.

На сайта Епицентър.бг, чийто главен редактор е Велева, вчера бе публикувана цялата експертиза по случая "Петрохан" заедно с личните данни на хората, упоменати в нея. Не бяха скрити и имената на непълнолетно лице.

След случилото се, днес депутатът от "Да, България" Божидар Божанов призова журналистката да бъде изключена от Инициативния комитет на Йотова и Вълчев.

"Видяхме, че след като пресконференцията, да я наречем, макар че тя беше с доста проблемен жанр, не постигна желаните цели, по-скоро вдъхна повече недоверие на българските граждани за това изобщо какво се случва. При 13 неприключени експертизи, при един доста свободен жаргонен преразказ на това, което се е случило, вчера в някои кафяви сайтове излезе самата експертиза. Но в случая основното проблемно е, че излязоха данни за уязвими лица. За момиче и неговия баща, които са преживели силно проблемни събития. Абсолютно безотговорно е това да се случва и имената на тези хора да излизат по заглавия и подзаглавия в тези медии", посочи Божанов.

Какво е още по-проблемно? Че в медията, в която на първо място излезе, е "Епицентър". Където главен редактор е г-жа Валерия Велева, която е в инициативния комитет на Илияна Йотова. И аз призовавам госпожа Йотова или господин Вълчев, които са журналисти, да се разграничат незабавно от госпожа Велева, да я извадят от Инициативния комитет. Защото такава безотговорност към пострадали лица, е напълно недопустима, не само от журналистическа гледна точка, а и от етична", заяви той.