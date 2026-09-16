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Патриарх Даниил отива на Божи гроб, после ще се среща с краля на Йордания

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Патриарх Даниил. Снимка: Георги Палейков

По покана на Негово Блаженство Йерусалимския патриарх Теофил III и по решение на Св. Синод Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще осъществи мирно посещение в Йерусалимската патриаршия от 25 до 30 септември 2026 г., съобщи сайта на българската патриаршия.

В делегацията, която ще пътува с дядо Даниил, са Варненският и Великопреславски митрополит Йоан и Неврокопският митрополит Серафим, главният секретар на Светия синод епископ Герасим, протодякон д-р Деян Коруноски, и съветника на патриарха д-р Александър Смочевски.

Програмата предвижда официални срещи и разговори, поклонение пред християнските светини и съвместно отслужване на св. божествена Литургия от двамата предстоятели на 27 септември на Божи гроб.

От Йерусалим посещението на българската църкова делегация ще продължи в Кралство Йордания, където програмата включва срещи и поклоннически посещения. Предвижда се и среща на патриарх Даниил с краля на Йордания Абдула II.

"Посещението е израз на утвърждаваните през вековете братски отношения и духовни връзки между Българската православна църква и Йерусалимската патриаршия. То ще засвидетелства единството в православната вяра и съпричастността към християните в Светите земи, както и общата молитва за мир в Близкия изток", се казва още в съобщението на официалния сайт на БПЦ.

Патриарх Даниил. Снимка: Георги Палейков

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