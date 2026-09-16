ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За Деня на Независимостта спират камионите по „Тра...

Времето София 25° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23570569 www.24chasa.bg

Военният турнир по стрелба „Точен прицел 2026" се провежда на учебен център „Црънча"

1312
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Съвместното командване на специалните операции (СКСО) е домакин на международния военен турнир по стрелба „Точен прицел 2026", който се провежда от 15 до 18 септември 2026 г. на учебен център „Црънча". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

От българска страна в състезанието участват отбори от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили, СКСО и Служба „Военна полиция". Чуждестранните отбори са представени от Националната гвардия на Тенеси, САЩ и Многонационалната бойна група с рамкова държава Италия, развърната на територията на Република България.

Международният военен турнир по стрелба „Точен прицел" се провежда за първи път тази година като нов формат съвместно мероприятие по линия на Програмата за партньорство между Министерството на отбраната на Република България и Националната гвардия на щата Тенеси, като предвижда привличане на партньори от НАТО и различните инициативи, в които страната ни участва. Мероприятието е заложено в „Програма за двустранната българо-американска подготовка през 2026-2027 г." и „План за подготовка на въоръжените сили на Република България през 2026 г.".

Целта на първия по рода си стрелкови турнир е да се предостави възможност състезателите да демонстрират своите индивидуални умения за стрелба на къси и далечни разстояния с полуавтоматични и автоматични оръжия - снайпер, автомат и пистолет, и същевременно чрез обмен на опит да обогатят познанията си в областта на стрелковите системи.
Церемонията по награждаване и закриване на турнира ще се състои на 18.09.2026 г. (петък) от 11.00 ч., когато е предвидено и посещение на официални гости.

Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание