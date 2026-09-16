Омбудсманът иска подготвителен езиков клас за децата, които не владеят достатъчно български

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати становище до председателя на Комисията по образование и наука в 52-рото Народно събрание Димитър Здравков, в което предлага ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за децата, които не владеят достатъчно български език. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България.

Омбудсманът подкрепя създаването на подготвителен езиков клас за децата, които не владеят в достатъчна степен български език, тъй като добрата езикова подготовка преди постъпването в първи клас е важна предпоставка за успешното им включване в образователния процес.

Според Велислава Делчева създаването на такава възможност трябва да бъде подкрепено и с ясен механизъм за финансиране. Тя предлага да бъде предвиден отделен компонент за „езикова подкрепа" за децата, които не владеят български език в достатъчна степен, в рамките на държавния образователен стандарт за финансиране на институциите. Така училищата ще разполагат с необходимия ресурс за допълнителна работа с тези ученици.

По отношение на предложението за повтаряне на първи клас омбудсманът подчертава, че този подход не решава сам по себе си проблема с езиковите затруднения. Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, повече индивидуална работа и възможност за допълнителни учебни часове. Според Делчева това е важно и за предотвратяване на риска детето да се почувства изолирано или стигматизирано и впоследствие да отпадне от образователната система.

Във връзка с предложението за въвеждане на задължителен предмет „Добродетели и религии" омбудсманът отчита значението на ценностното възпитание и необходимостта училището да насърчава уважението, толерантността и познаването на различията. Наред с това обаче тя обръща внимание на необходимостта да бъдат съобразени различните обществени позиции по темата.

„Конституцията определя светския характер на образованието и гарантира свободата на съвестта и избора на вероизповеданието, поради което смятам, че при наличието на различни и често противоположни обществени позиции, е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него", подчертава Делчева.

Омбудсманът обръща внимание и на съдържанието на предмета, подготовката на учителите и учебната натовареност на учениците. Според нея при въвеждането на ново задължително обучение е необходимо да има достатъчно яснота какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали това няма да бъде за сметка на други учебни предмети или на още по-голяма натовареност на децата.

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