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ЕС среща Балканите отбелязва 5-ото си издание с фокус върху евроинтеграцията и регионалното сътрудничество

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Форумът в София ще събере високопоставени представители, експерти и гражданското общество за откровен диалог за бъдещето на Балканите в Европа

Петото юбилейно издание на международния форум „ЕС среща Балканите“ (EU Meets the Balkans Forum) ще събере в София представители на европейските институции, държавите от Балканите, политическия и академичния свят, както и гражданското общество. Събитието ще постави акцент върху европейската интеграция, регионалното сътрудничество и реформите, необходими за устойчивото сближаване на страните с ЕС.

В условията на продължаваща геополитическа нестабилност изграждането на силна свързаност между ЕС и балканските държави е от особено значение. Форумът ще предостави пространство за откровен разговор за предизвикателствата пред процеса на присъединяване, възможностите за по-дълбока интеграция и ролята на общите европейски ценности, законодателство и стандарти.

Петото юбилейно издание на „ЕС среща Балканите“ ще продължи мисията на форума да насърчава открития обмен на идеи и практическото сътрудничество между Европейския съюз и държавите от региона.

За форума „ЕС среща Балканите“

EU Meets the Balkans Forum е ежегоден форум, който събира представители на европейските институции, политически лидери, експерти и гражданското общество за обсъждане на регионалното сътрудничество и европейската интеграция на Балканите. Организатори на събитието са Европейският либерален форум в сътрудничество с Партия АЛДЕ и Атлантическия клуб в България.

Подробности за събитието: EU MEETS THE BALKANS

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