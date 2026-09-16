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Проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе преизбран за член на Глобалния Борд на Международния кооперативен алианс advertorial icon

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Проф. д.ик.н. Петър Стефанов

Заслужено признание за председателя на Централния кооперативен съюз

На 15 септември 2026 г. в Панама сити, Панама се проведе изборна Генерална асамблея на Международния кооперативен алианс (МКА), с участието на над 1000 делегати от всички континенти на света.

Делегатите избраха президент и членове на Глобалния Борд с мандат 2026-2030 и определиха стратегическите насоки за развитие на световното кооперативно движение.

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов бе преизбран в Глобалния Борд на МКА като президент на Световната организация на потребителните кооперации (CCW), която обединява над 78 милиона член-кооператори и реализира над 600 милиарда щатски долара годишен стопански оборот.

Дългогодишното участие на проф. Стефанов в Глобалния Борд на МКА е заслужено признание за активната роля и приноса на Централния кооперативен съюз за засилване значимостта и видимостта на потребителните кооперации в света.

Проф. д.ик.н. Петър Стефанов
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