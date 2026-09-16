Бащата, убил детето си и скочил от петия етаж, е лекуван в психиатрия през 2023 година

Лекуван в психиатрия през 2023 година е бил бащата, убил 6-годишния си син в София. Това съобщи шефът на СДВР Николай Пелтеков. Той посочи, че мъжът е пиел редовно хапчетата си и няма данни да е имал скандали със съседите си.

След лечението през 2023 година майката напуснала семейството, а в апартамента в столичния кв. "Младост" останали на живеят детето, бащата и неговите родители. Сутринта дядото отишъл на работа. Бабата пък се обадила в детската градина и казала, че детето днес няма да я посети. Посочила лични причини, но не уточнила какви.

Трагедията е станала около 11,15 часа. По това време бабата била на пазар и в жилището били само бащата и детето. Не е ясно защо, но бащата му се нахвърлил с нож и го пробол многократно. След това наръгал и себе си, преди да скочи от петия етаж. Опитал и да звънна на спешния тел. 112, но се отказал и затворил. Между 11,17 ч и 11,24 часа на него за трагедията постъпили 4 сигнала. 2 били за скочилия от петия етаж баща. По това време се прибрала и бабата. Тя заварила тялото на внука си и се обадила на спешния тел. 112. Първият път казала, че е в гърч, а след това и че няма признаци на живот.

Семейството е било добро, полагали са добри грижи между тях и не е имало никакви проблеми, каза Пелтеков. И обясни, че бабата още е в шок и не може да бъде разпитана. А съседи казали, че не са имали проблеми със семейството.