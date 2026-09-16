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Мъж се бори за живота си, гръмнала газова бутилка в дома му

Дияна Райнова

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Газова бутилка . Снимка: Архив

47-годишен мъж е с тежки изгаряния и временна опасност за живота след взрив на газова бутилка в апартамент в Генерал Тошево, съобщават от Областната дирекция на МВР - Добрич.

Сигналът е подаден на 15 септември в 4:24 часа на тел. 112 в Районното управление на МВР в Генерал Тошево. Установено е, че около 4:20 часа обитателят на апартамента е светнал осветлението в кухнята, след което е последвал взрив.

Вследствие на ударната вълна са нанесени значителни материални щети по апартамента. Счупени са и девет прозореца на междуетажни площадки в жилищния блок. Мъжът е транспортиран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ във ВМА – Варна. Той е бил контактен и е настанен в реанимация с 42% изгаряния и временна опасност за живота.

За случая е уведомен районен прокурор. Образувано е досъдебно производство.

Газова бутилка . Снимка: Архив

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