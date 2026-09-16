София разработва единен модел за управление на минералните води и бани

До февруари 2027 г. трябва да бъде готов планът за управление, финансиране и обществен достъп до минералния ресурс на града

Столична община създаде работна група, която да разработи цялостен модел за управление и развитие на минералните води и бани в София. Целта е отделните обекти и находища да бъдат разгледани като общ ресурс и да бъде намерена икономическата и управленската логика, която да гарантира устойчивото им развитие. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Развитието на минералните води и възстановяването на минералните бани е сред важните теми за кмета на София Васил Терзиев, с фокус не само върху опазването на сградите, но и върху намирането на устойчив модел за тяхното бъдещо използване и управление. Създаването на работната група е следваща стъпка към превръщането на този ресурс в работеща част от живота на града.

Председател на работната група е заместник-кметът по направление „Градско планиране и развитие" арх. Любомир Георгиев. В състава ѝ влизат общински съветници, ръководители на общински предприятия и дружества, представители на браншови организации, както и хора с опит и експертиза в областта на минералните води.

„Не е достатъчно да възстановим една минерална баня. Трябва да знаем как тя ще живее след това – как ще се управлява, как ще се финансира, как ще използва минералния ресурс и как ще гарантираме обществения достъп до него. Затова разглеждаме минералните води и баните като общ ресурс на града", посочи арх. Любомир Георгиев.

От минералния ресурс и сградите до икономическия модел

Новата работна група стъпва върху вече извършена експертна работа. Ръководителят на дирекция „Стратегически проекти" в Столична община Олга Стоичкова представи направеното до момента от експертния екип, координиран от д-р Иво Анев – доктор по икономика и управление и автор на изследователския труд „Икономически ефекти от използването на минерални води в СПА туризма".

Работата е структурирана така, че минералните води и свързаните с тях общински активи да бъдат разгледани едновременно от гледна точка на природния ресурс, сградите и градската среда, нормативната рамка и икономическия им потенциал.

Първият етап включва базови анализи – хидрогеоложки паспорт на минералния ресурс, архитектурно-урбанистично досие на обектите и анализ на правната и регулаторната рамка. Целта е общината да разполага с актуална картина за наличния ресурс, състоянието и потенциала на сградите и териториите около тях, както и за правните възможности и ограничения пред развитието им.

Следващото направление е свързано с възможностите този ресурс да бъде използван устойчиво. Разработват се икономически модели, оценява се геотермалният потенциал на минералните води и се подготвя маркетингова стратегия за тяхното развитие и позициониране.

Анализите обхващат 8 находища, управлявани от Столична община, както и още 4 с потенциал за разработване.

Работата трябва да доведе до пътна карта за периода 2027–2035 г., която да определи приоритетите, последователността на действията и възможностите за развитие на отделните обекти. Финалният стратегически документ ще премине и през обществени консултации.

Един модел не означава едно решение за всички бани

Една от основните задачи е да бъде определен подходящият модел за стопанисване на минералните бани. Ще бъдат анализирани различни възможности – общинско предприятие, общинско търговско дружество, концесия, договор за урпавление или комбинация от различни модели.

Причината е, че обектите имат различен статут, състояние и потенциал. Част от минералните бани са недвижими културни ценности, други не са, а възможностите за използване на минералния ресурс също са различни.

Затова единният подход не означава непременно еднакъв модел за всички обекти. Общи трябва да бъдат принципите – устойчиво управление, ясна отговорност, защита на обществения интерес и достъп до минералния ресурс, докато конкретният начин на стопанисване може да бъде съобразен със спецификата на всяка баня.

София ще проучи опита на Виена и Будапеща

Работната група ще свърже направените анализи и с успешни европейски практики. Предстои обмен на информация и експертиза с Виена и Будапеща – как се управляват минералните води и свързаните с тях дружества, каква е нормативната рамка и кои от работещите решения могат да бъдат приложени или адаптирани към условията в София.

Горна баня, Овча купел и Централната минерална баня

На първото заседание на работната група днес, бяха обсъдени и три от актуалните общински проекти, свързани с минералните бани.

В Горна баня се работи по реставрацията на фасадата и покрива на сградата. За банята в Овча купел се разработва финансов модел за бъдещото ѝ управление.

За Централната минерална баня, където през пролетта беше извършено аварийно обследване, Столична община ще възложи проектиране за укрепване и реставрация на фасадата. След изпълнението на необходимите дейности целта е да бъдат премахнати и предпазните огради около сградата.

Следващото заседание на работната група ще бъде след две седмици. Сред първите ѝ решения е съставът да бъде разширен с представители на ресорни министерства и на Регионалния исторически музей – София.

Целта е до февруари 2027 г. моделът за София да бъде готов и да започне неговото прилагане.