Правителството с нови мерки срещу високите цени на горивата

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Правителството вече разработват ясни мерки срещу високите цени на горивата. Те ще са за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и за подкрепа на българските граждани. Това каза премиерът Румен Радев на срещата си с чешкия му колега Андрей Бабиш.

"Съвсем скоро тези мерки ще бъдат представени", каза още Радев.

България има едни от най-ниските цени на горивата в Европа, но и най-ниския стандарт, отбеляза още той.

Днес средната цена на бензин А95 е около 1,66 евро, на дизел - около 1,91 евро, а пропан-бутан се търгува за около 0,68 евро на литър.

Служебното правителство на Андрей Гюров изплащаше по 20 евро на бедните българи за горивата. Тази помощ обаче приключи на 30 юни.