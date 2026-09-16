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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23570960 www.24chasa.bg

Правителството с нови мерки срещу високите цени на горивата

Цветелина Стефанова

[email protected]

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Премиерът Румен Радев Снимка: Николай Литов

Правителството вече разработват ясни мерки срещу високите цени на горивата. Те ще са за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и за подкрепа на българските граждани. Това каза премиерът Румен Радев на срещата си с чешкия му колега Андрей Бабиш.

"Съвсем скоро тези мерки ще бъдат представени", каза още Радев.

България има едни от най-ниските цени на горивата в Европа, но и най-ниския стандарт, отбеляза още той. 

Днес средната цена на бензин А95 е около 1,66 евро, на дизел - около 1,91 евро, а пропан-бутан  се търгува за около 0,68 евро на литър. 

Служебното правителство на Андрей Гюров изплащаше по 20 евро на бедните българи за горивата. Тази помощ обаче приключи на 30 юни. 

Премиерът Румен Радев

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