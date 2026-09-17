Любимата локация в София за преживявания събира всичко под един покрив: мода, храна, покупки за дома, вкусни срещи с приятели, детски свят и артпространства

Най-новото изкушение - хитови филми в ексклузивен интериор и с висок клас картина и звук

Времето - лично за теб, със семейството и приятелите, е много повече от това да отделиш няколко часа. То е преживяване, презареждане на деня, откриване на нови вкусове, марки, артпространства. Понякога ти е нужно просто да отхвърлиш задачи и да напазаруваш за дома, друг път времето тече бавно на спокоен обяд, кафе с приятел или посветено на момент, който е само твой.

За 16 години “Сердика Център” се утвърди като любима дестинация на столичани и гостите на София, която им подарява това безценно време. Защото пазаруването е само един от поводите да го посетят. Днес търговският център развива ролята си на локация за цялостно градско преживяване, където удобството, свободното време и грижата за себе си се срещат под един покрив.

Той обединява повече от 210 магазина, разнообразие от брандове, ексклузивни модни обекти, услуги, ресторанти, сезонни активности, култура и събития, превърнали се в част от ритъма на града. Там денят може да започне с практична задача, да продължи с кафе или обяд, да премине през изложение, кампания или детско събитие, а после цялостната атмосфера и нови и нови поводи да те подканят да останеш. И да се връщаш пак.

А сега “Сердика Център” кани и на кино! С откриването на Arena DeLuxe

той надгражда концепцията за цялостно лайфстайл преживяване.

Форматът ще предложи най-новите филмови заглавия в по-комфортна среда, с лазерна прожекция, висок клас картина и звук, моторизирани кожени седалки и интериор с внимание към детайла. Твоят ден от сутрин до вечер - съчетаване по естествен начин на пазаруване, среща, обяд, спорт, културно преживяване и кинозабавление.

Повече от зона за хранене

Обновената зона за хранене Food Garden поставя акцент върху по-уютна, модерна и зелена среда, в която да похапнеш вече не е само пауза между покупките, а част от цялостния комфорт. Повече зеленина, нови ресторантски концепции и по-спокойна атмосфера правят пространството естествено място за срещи, почивка и пълноценно време със семейството.

Градски формати за любопитната публика

Към богатото разнообразие от магазини, брандове и услуги “Сердика Център” периодично развива и тематични формати, фестивали и преживявания, които дават още поводи за посещения. През последната година търговският център откри и атрактивния музей за имерсивно изкуство MINA Sofia. Разшири възможностите за спортни активности в Pulse. Така надгражда ролята си на място за свободно време, култура и лична грижа.

Първият имерсивен музей, част от Сердика Център – MINA Sofia

Посоката задават и кураторската платформа Bulgaria's Finest, чрез която “Сердика Център” представя качествени български брандове, продукти и занаятчийски творения. Част от нея са Beauty Garden с фокус върху българската козметика и локалните съставки и “Вкусът”, посветен на родната кулинария, занаятчийския хляб и гурме продуктите.

Тези формати се допълват от периодичните безплатни консултации с персонален стилист, които помагат на посетителите да открият подходящи визии, нови колекции и тенденции, пречупени през личния им стил. А чрез лоялната програма на търговския център SPOT актуалните предложения, събития и инициативи стават още по-достъпни.

Семейно време през цялата година

Семейните преживявания са на фокус в програмата на “Сердика Център”. През цялата година уикендите в мола са запълнени с безплатни творчески работилнички за деца, които дават на семействата още един щастлив повод да прекарат време заедно. Темите се променят всеки месец и включват сезонни занимания, игри и демонстрации, а по специални поводи като Коледа програмата се допълва с още изненади за най-малките.

Към това естествено се добавя и обновената детска зона, създадена като пъстро и игриво пространство за малчугани в различни възрасти.

Омекотеният под, пързалката и катерушката са подходящи за по-малките деца, а логическите игри дават възможност и на по-големите да развиват въображението си. Така децата имат свое място за игра, а родителите могат по-спокойно да впишат времето за тях в ритъма на деня.

Каузите на “Сердика”

“Сердика Център” е и мястото, на което посетителите могат да се включат в смислени каузи и да подкрепят нови таланти. Такъв пример е ежегодната кампания “Дари дреха”, която насърчава хората да дадат нов живот на запазени дрехи, обувки и аксесоари, като подкрепят по-устойчив начин на живот и кауза на Българския червен кръст.

Търговският център дава сцена и на бъдещите творци на България чрез партньорството си със специалност “Моден дизайн” към Националната художествена академия. Авторските модели на младите дизайнери достигат до широка публика, а посетителите могат да се докоснат до креативни тоалети, създадени в единични бройки, и да ги закупят на място. Така каузите, културата и подкрепата за нови таланти се вписват естествено в по-широката идея за място, което дава повече от една причина да бъде част от твоя ден.

Защото времето за себе си невинаги изисква специален повод или бягство от ежедневието. Достатъчно е да имаш пространство, на което всичко любимо и необходимо е наблизо. Под един покрив и в ритъма на града.