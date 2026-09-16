В Каварна хванаха дилър по сигнал на гражданин

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37-годишен по сигнал на гражданин е спрян да продава дрога в Каварна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 14 септември в 16.10 ч. на тел.112 в Районното управление на МВР в Каварна е заявено от гражданин, пожелал анонимност, че лице от кв. "Х. Димитър" в града продава наркотични вещества.

Установен е 37-годишен мъж, който предава с протокол за доброволно предаване 3 топчета от алуминиево фолио и 5 полиетиленови пликчета с бяло кристалообразно вещество с бруто тегло 3.55 гр., 1 цигара със суха тревна маса с бруто тегло 0.63 гр., 2 електронни везни, сумата от 200 евро и 1 стъклена лула. При извършените полеви тестове кристалообразното вещество реагира на амфетамин, а сухата тревна маса реагира на канабис.

Задържан е за срок от 24 ч. Образувано е досъдебно производство.