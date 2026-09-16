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Дадоха на съд обвиняем за купуване на гласове от село Вирове

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Темида Снимка: Пиксабей

Районна прокуратура – Монтана внесе в съда обвинителен акт по дело за извършено престъпление срещу политическите права на гражданите. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемият оп делото е И.Б. е на 58 години, от с. Вирове, област Монтана, и е неколкократно осъждан.

На 19.04.2026 г., в деня на изборите за народни представители за Народното събрание на Република България, И.Б. посетил дома на брат си в с. Вирове, където се събрали роднини по семеен повод.

Той предложил на присъстващите по 40 евро, ако гласуват за определена политическа партия. Обяснил им кой номер да отбележат в бюлетината и поискал след гласуването да заснемат направеното отбелязване и да му покажат снимките.

Някои от присъстващите приели предложението. Те упражнили правото си на глас по указания начин и заснели бюлетините си. За тези, които не разполагали с мобилни телефони, снимките били направени с телефона на един от свидетелите.

След гласуването се срещнали с обвиняемия И.Б. и му показали снимките. Той потвърдил, че ще им изплати обещаните суми.

Вечерта обаче отказал да плати, като заявил, че не всички са гласували за посочената от него политическа партия. Възникнал спор, съпътстван от размяна на удари.

В хода на разследването са разпитани свидетели и са събрани доказателства за извършеното престъпление.

Делото продължава в съда.

Темида Снимка: Пиксабей

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