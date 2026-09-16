36-годишен мъж е задържан за кражба на около 2800 евро от микробус в село Жегларци, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 14 септември около 11:50 часа в Районното управление на МВР в Тервел на тел.112 е получен сигнал от 54-годишен мъж от селото. Той съобщил, че за времето от 18:00 часа на 12 септември до 12:30 часа на 13 септември неизвестно лице е отнело около 2800 евро.

Парите, в купюри от 20 и 50 евро, били поставени в кутия от мобилен телефон, намираща се в жабката на личния му товарен автомобил „Фолксваген Транспортер". Автомобилът е бил паркиран незаключен пред дома на мъжа.

Установен е извършителят – 36-годишен мъж, неизвестен до момента на МВР. Той е задържан за срок от 24 часа. Материалите по случая са докладвани в Районната прокуратура.