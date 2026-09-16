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Инициативният комитет на Йотова и Вълчев: Правилно е решението на Валерия Велева да се оттегли

2020
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Кадър от учредяването на инициативниякомитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев СНИМКА: Архив

Инициативният комитет на кандидат-президентската двойка Илияна ЙотоваКирил Вълчев категорично се разграничава от публичното изнасяне на лични данни, независимо от случаите, за които се отнася това. Във връзка с това намираме решението на Валерия Велева, чието име бе замесено, да се оттегли от Инициативния комитет за правилно. Това заявяват в своя позиция от Инициативния комитет, който издигна кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент.

"Не бихме искали предизборната кампания да бъде принизявана и изместена от реалния дебат, който очакват българските граждани", посочват още оттам. 

На сайта Епицентър.бг, чийто главен редактор е Велева, вчера бе публикувана цялата експертиза по случая "Петрохан" заедно с личните данни на хората, упоменати в нея. Не бяха скрити и имената на непълнолетно лице.

Депутатът от "Да, България" Божидар Божанов призова журналистката да бъде изключена от Инициативния комитет. 

По-рано днес Велева обяви във фейсбук, че го напуска.

"Не се отказвам от журналистическата си дейност, но няма да допусна публикации, за които отговарям, да влязат в политическа употреба в предстоящата президентска битка, която започна по най-калния начин", посочи тя.

Кадър от учредяването на инициативниякомитет на кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев СНИМКА: Архив

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