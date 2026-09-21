Компанията инвестира средства в зеления пояс около София, в зарядни станции, в по-добра среда за децата

За 20 години присъствие в столицата Kaufland отвори 20 хипермаркета с обща инвестиция, надвишаваща 600 млн. лева. С тях ритейлърът осигурява работа на близо 1700 служители, като за последните 20 години е изплатил над 180 млн. евро за заплати и социални придобивки.

Но това е само една част от приноса на търговската верига към столицата. Защото той далеч не се ограничава до икономическите аспекти от дейността. С многобройни свои проекти компанията участва в цялостната промяна на столицата и инвестициите ѝ в градската среда не просто облагородяват пространствата - те помагат на все повече столичани да мислят “еко”, да пазят зелените си оазиси и новите детски площадки, да ценят и съучастват в облагородяването на квартала си и на целия град.

Един от най-мащабните проекти на Kaufland безспорно е възстановяването на емблематичните Централни хали с инвестиция от над 50 млн. лв. След цялостната реставрация сградата съчетава търговска зона, археологическо наследство и културно пространство, което от май 2024 г. досега е привлякло над 3,5 млн. посетители.

“Сцена Централни хали” се превърна в дом за над 1000 социални, културни и образователни събития,

90% от които са със свободен вход. През 2024 г. проектът получи наградата на Столичната община в категорията за архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда.

А в сътрудничество със Столичната община стартира инициативата “Роди се звезда”, с която даде възможност за сценични изяви на младите и талантливи софиянци. Младежи на възраст от 15 до 29 години, които живеят в София, демонстрираха своите умения именно на “Сцена Централни хали”. През миналата година Kaufland откри първия си хипермаркет в жилищен комплекс в идеалния център на столицата - в район “Оборище”, с инвестиция от над 40 млн. лв. Това е първият магазин с кауза на ритейълъра, като за всяко пазаруване в него компанията дарява фиксирана сума в полза на младите актьори от Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ).

Немалка част от инициативите на компанията в столицата са с екологична насоченост. Kaufland развива мрежа от 22 зарядни станции за електромобили в България, като инвестицията във всяка от тях е около 40 хил. евро. Осем от станциите са разположени в София, а в кв. “Горубляне” е изградена и безплатна специализирана станция за зареждане на електрически велосипеди, мотопеди и тротинетки.

През 2023 и 2024 г. Kaufland дари общо 40 000 дъбови фиданки за проекта “Новата гора на София 2”, насочен към създаването на зелен пояс около столицата. Инициативата обедини клиентите и служителите, които подкрепиха залесяването чрез даряване на точки от Kaufland Card и доброволчески труд. Гората край Негован е върху площ от 137 дка. С доброволческа акция служителите на компанията облагородиха пространството пред хижа “Планинарска песен” наа Витоша.

Като част от усилията на компанията да работи за подобряване на градската среда бе изграден своеобразен парк с над 300 нови дървета и близо 1000 храста в близост през 2022 г. в близост до нейния хипермаркет в кв. “Горубляне”. Растителността бе подбрана така, че да има максимална оптимизация на пространството, а изборът на видовете бе съобразен със способността им да абсорбират по-големи количества въглероден диоксид.

През май 2026 г доброволци от Kaufland България пък облагородиха района около хижа “Планинарска песен” на Витоша, с което продължиха усилията за възстановяване и подобряване на достъпа до едно от обичаните места за планински туризъм край София. Инициативата надгражда започнатото през октомври 2025 г., когато компанията подкрепи ремонта на хижата с целеви грант. Към днешна дата значителна част от обновяването вече е реализирана, а в рамките на последната доброволческа акция служители на компанията се включиха в довършителни дейности и облагородяване на пространството около сградата. Резултатът е по-приветлива и по-добре поддържана среда за всички посетители на планината.

Компанията стартира и мащабна социална кампания, посветена на възстановяване и подновяване на туристически маршрути в цялата страна и поощряване на здравословния начин на живот и движение близо до природата. Първият обект, който беше подновен, бе 50-километрова екопътека в район “Кремиковци”.

Общо над 400 километра туристически трасета бяха подновени през 2025 г. с участието на служители от цялата страна в съвместен проект с Българския туристически съюз. Проектът подължава и през 2026 г. в София, като сред обектите е и туристическата маркировка по маршрута в близост до билото на Софийска планина.

А от началото на проекта “Станции за рециклиране” досега са събрани близо 40 млн. пластмасови бутилки и алуминиеви кенове, като са платени близо 2 млн. лева под формата на ековаучери. Проектът се реализира в 11 магазина, пет от които в София - на бул. “Царица Йоанна” №97, ул. “Филип Аврамов” №3, бул. “Ген. Тотлебен” № 36, ул. “Скопие” №1 и бул. “Г. М. Димитров” №12.

За да увеличи достъпа до съоръжения за деца в столицата, Kaufland изгради нова детска площадка в район “Възраждане” в близост до Женския пазар. Предназначена е за деца от 3 до 12 г. и предлага разнообразие от игри и активности, както и пейки за отдих за родителите. Площадката е изградена върху специална ударопоглъщаща настилка от естествени материали, основно дърво, за да гарантира безопасността и екологичността на съоръжението. Стойността ѝ е близо 50 хил. лв., работи от 2024 г.

В последните години Kaufland извърши цялостна реконструкция на детски площадки на стойност над 250 000 лв., сред които съоръжения в районите “Люлин”, “Малинова долина” и “Горубляне”. За действията си в подкрепа на децата и подобряване на качеството им на живот от 2022 г. компанията е носител и на сертификата “Компания - приятел на детето” от Националната мрежа за децата.