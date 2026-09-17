Още милион квадратни метра за жилища и офиси по новата линия на метрото

В "Слатина", "Оборище" и към "Младост" кипи мащабно строителство, край бъдещите станции градът бурно се развива

Разклонението на трета метролиния, чиито шест станции се строят усилено и ще бъдат пуснати догодина, вероятно ще увеличи още цените на имотите в районите, през които минава. А отсега може да се види, че със сигурност ще уплътни строителството там и ще добави още поне милион нови квадратни метра жилищна и офисна площ в доста голям периметър от града, който обхваща два софийски района - “Оборище” и “Слатина”, и опира в трети - “Младост”.

Най-видимо е новото строителство в района, познат на софиянци под името “Къро”, а в по-ново време – като НПЗ “Изток”.

Множеството военни терени, складове и промишлени сгради там отстъпиха лека-полека място на мащабни и по-малки жилищни и офис сгради и в момента това е един от най-динамично развиващите се райони на столицата.

Последната, шеста станция на тази линия на метрото се намира на локалното на булевард “Цариградско шосе” в близост до УМБАЛ “Св. Анна”. От отсрещната страна на булеварда години наред се издигаше недостроеният ИПК “Родина”, но в момента този и околният терен са опасани от множество кранове. Това е мястото, на което се строи огромен комплекс с работното име Rodina Residence, който се изгражда от “Главболгарстрой”, а инвеститор е “Изток Плаза Инвест”. След като през 2023 г. бе издадена виза за проектиране, работата беше възложена на Архитектурно студио “Планинг”, което е автор и на намиращия се в съседство The Mall.

Мащабният проект ще се простира на над 227 000 кв. метра разгърната застроена площ. Състои се от пет жилищни кули, които ще достигнат максимално разрешената за този район височина от 75 метра. Комплексът ще предложи около 860 апартамента, които обаче засега не се продават или поне няма такава публична информация. В плановете са заложени собствена

детска градина, голям спортен център, търговски площи, заведения и около 15 дка зелени площи

Паркирането е осигурено чрез масивен подземен паркинг на две нива под целия терен, като към този момент той вече е грубо изграден.

“Изток Плаза Инвест” притежава и втори съседен имот в посока “София Тех парк”, за който все още се изчакват разрешителни, като по план там трябва да изникнат още две високи,

75-метрови сгради, отредени изцяло за бизнес нужди

Всъщност всички съседни терени са ангажирани – там или вече са издигнати офис сгради, или сега се строят.

Един от първите проекти, вдъхновени от метрото в този район, е комплексът Harmony Residence, който разполага с 240 апартамента в три прилепени една до друга П-образно разположени сгради непосредствено до The Mall.

Друг проект, все още не напълно готов, в близост до Harmony Residence e комплексът “Семирамида”. Той се простира върху площ от близо 100 дка с жилищни сгради и зелени площи.

А търговската верига “Фантастико” инвестира над 31 млн. евро в изграждането на своя

най-мащабен търговско-развлекателен център на самия булевард “Цариградско шосе”

в същия район, който ще съчетава огромен супермаркет, ресторанти, боулинг зала и детски центрове.

Безспорно напредъкът на метрото е стимулът и за появилите се напоследък допълнителни офис сгради на територията на самия “София Тех парк”. На западния му вход и точно срещу входа на най-голямата столична зала - “Арена София”, ще се намира един от изходите на следващата станция по тази метролиния. Другият изход е в близост до комплекса на ЦСКА. В този район обаче, както и в частта от тази метролиния, която минава под улица “Гео Милев”, липсват свободни за строителство терени. В западния край на София Тех парк вече изникнаха няколко големи офис сгради още щом станаха ясни плановете за разклонението на трета метролиния. СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Затова пък протежението на булевард “Шипченски проход” и улица “Гео Милев” през последните години определено се “уплътнява” от нови жилищни постройки. Жаргонът на строителите нарича по този начин застрояването на всичко, което е свободно като пространство между кооперациите. Според Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, средната гъстота на застрояване в София я поставя на едно от последните места в Европа - у нас едва

хиляда софиянци живеят на 1 квадратен километър, докато в Париж се падат 20 хиляди парижани На това място ще е един от изходите на станцията при "Арена София". СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Първата станция на тази линия ще е “Ситняково”, която се изгражда в момента точно на кръстовището между едноименния булевард и улица “Гео Милев” в непосредствена близост до румънското посолство.

Тук най-забележителният нов строеж е проектът, който ще се издига на мястото на съборената наскоро баня “Ситняково”, позната в по-ново време като фитнес. Мястото е точно срещу изходите от метростанцията, на него дружество “Атама” издига 16-етажна мултифункционална сграда, чието строителство предизвика голям обществен отзвук.

Инвеститорът планира сграда с височина близо 50 метра и разгърната застроена площ от около 6500 квадратни метра. На терена засега има само сондажни машини и на практика изкопът все още не е направен изцяло.

Проектът срещна сериозни протести

от жителите на околните квартали - хората се притесняват, че толкова висока кула не съответства на облика на квартала, ще скрие светлината им и допълнително ще натовари и без това тежкия автомобилен трафик в района. Бъдещата сграда на мястото на съборения фитнес ще има подземна връзка с метростанция “Ситняково”. СНИМКА ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

“Атама уелнес енд спа” бе дългогодишен собственик на имота и на терена, но за строителството на сградата влезе в съдружие с DAS Capital. Архитектурният проект е дело на известното софийско студио Aedes Studio, но към момента той не е представян публично. Проектант е арх. Пламен Братков, който наскоро заяви, че не може да покаже визуализации на медиите, защото не е готов.

Почеркът на Aedes Studio обаче е добре известен от други техни сгради из София и мнозина познавачи го определят като

“контекстуален модернизъм” и “еклектика”

Една от най-известните им сгради е кооперацията “Жаклин” на булевард “България”, която веднага бе наречена от софиянци “сградата от кубчета”, защото прилича на разбъркани дървени блокчета за игра, наредени едно върху друго. Кооперацията на практика няма фасада - вместо плоска стена едни елементи излизат напред, а други хлътват навътре.

Друг техен проект е жилищна кооперация на булевард “Витоша” 119, близо до входа на Южния парк, която създава оптическа илюзия. Цялата фасада е обвита в черна метална дантела и през деня сградата изглежда масивна и тъмна, а вечер, когато светнат лампите в апартаментите, засиява като фенер.

В случая със “Ситняково” обаче става дума за 16-етажна сграда, която определено ще бъде един от акцентите на квартала, при това разположена до един истински транспортен хъб.

Мястото е интересно и с това, че

на самия терен има минерален извор

Когато през 30-те години на миналия век прочутият български архитект Георги Овчаров проектира сградата на банята, неговата първоначална идея е била тя да функционира като лечебна минерална баня. Поради технически ограничения в онези години и много нисък дебит на самия извор обаче се налага водата да бъде допълвана и подгрявана на място. С десетилетията изворът остана неизползван и почти забравен под плочите на фитнес центъра. Дали инвеститорът в новата сграда ще направи нещо с него, засега е тайна.

Ако има раздвижване в цените на имотите по протежение на метролинията, засега то е по-изявено в района на жк “Полигона”, тъй като в противоположната посока се намират квартали, които и без това са едни от най-скъпите в столицата.

Цените на новото строителство в “Полигона” стабилно държат нива между 2200 и 2800 евро на квадратен метър в зависимост от етажа, изложението и етапа на завършеност. Това е около и над средните за София в момента пазарни цени на жилищата.

Любопитното е, че тук гаражите и паркоместата също са доста скъпи. В жк “Полигона” има много оферти за

гаражи на стойност 50 хил. евро

и нагоре, защото още с построяването на The Mall и двете бизнес сгради около него паркирането стана проблемно. Затова дори наземни паркоместа се продават за минимум 20 хил. евро и изглежда, няма да станат по-евтини, защото са изключително малко на брой. Малкото подземни гаражи предлагат и наемане на паркомясто, което върви между 100 и 130 евро месечно.