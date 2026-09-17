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Паметник на Христо Ботев в центъра на Етрополе припомня героизма му advertorial icon

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Официалните гости откриват паметника на поета-революционер Христо Ботев пред основното училище, което носи неговото име

Бюстът е изграден с подкрепата на Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН

В малкото балканско градче Етрополе, което пази жив спомена за родения там писател, учител и революционер Тодор Пеев, насред историческия център, вече се издига още един паметник на личност, дала живота си за свободата на България. В първия учебен ден бе открит бюст-паметник на поета и революционер Христо Ботев пред сградата на основното училище, което носи неговото име. Школото, което имаше опасност да бъде закрито в предишни години, не само е спасено с помощта на кмета инж. Владимир Александров, местната власт и жители на общината, а е обновено е със средства от Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН и сформира паралелка с първокласници.

Днес възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“, учителите и гражданите се гордеят, че пред училището има бюст-паметник на големия български революционер Христо Ботев. Идеята за скулптурата е на кмета на община Етрополе инж. Владимир Александров. Автор на проекта е скулпторът Красимир Ангелов, а архитектурното решение е на арх. Станислав Константинов. Паметникът е изграден със спомоществователството на Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН със средства от Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой и Геотрейдинг АД.

Скулпторът Красимир Ангелов, проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин, инж. Владимир Александров – кмет на Етрополе и Боян Ботйов – родственик на революционера прерязаха лентата пред стотици граждани и гости на Етрополе
Скулпторът Красимир Ангелов, проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин, инж. Владимир Александров – кмет на Етрополе и Боян Ботйов – родственик на революционера прерязаха лентата пред стотици граждани и гости на Етрополе

Със своята подкрепа за важните за местните хора проекти в областите инфраструктура, образование, здравеопазване, повишаване качеството на живот, околна среда, опазване на историческата памет, откриване на таланти и т.н. Благотворителната програма „Българските добродетели“ се превърна в емблема на индустриалната група в Етрополе и Средногорието. Преди малко повече от година бе открит и паметник на революционера Васил Левски, със същите автори и с подкрепата на Група ГЕОТЕХМИН.

Първият учебен ден беше двоен празник не само за учениците от ОУ „Христо Ботев“, техните родители и преподавателите, а и за всички родолюбци в Етрополе, които милеят за родния си край и за България.

„За мен е чест да съм на откриването на паметника на Христо Ботев. Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг, а най вече Елаците-Мед, десетилетия наред помагат на Етрополе – не само в социалната сфера, но и в културата, науката и образованието. Доказваме го с „Българските добродетели“ и преди всичко с отношението на фирмите към тази селищна система и най-важно - към жителите. Искам още веднъж да ви уверя, че аз винаги ще бъда до вас и ние от Група ГЕОТЕХМИН винаги ще помагаме“, каза проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и основател на Благотворителна програма „Българските добродетели“.

Ученици от училище „Христо Ботев“ рецитираха стихове от баладата „Хаджи Димитър“ и изпяха песента „Тих бял Дунав“
Ученици от училище „Христо Ботев“ рецитираха стихове от баладата „Хаджи Димитър“ и изпяха песента „Тих бял Дунав“

„Преди 150 години революционерите са давали живота си за свободата на България - не само за тяхната, а и за нашата свобода днес… Всички ние трябва да се гордеем, че сме българи. Наша е отговорността да пазим традициите, да ги предаваме на идните поколения и да възпитаваме. Да сме по-горди от всякога, че сме една от най-старите нации на света, дали азбуката, направили много за развитието на човечеството“, отбеляза кметът инж. Александров. Той благодари на проф. Цоло Вутов за дългогодишната му съпричастност към развитието на общината и за подкрепата за редица проекти в образованието, здравеопазването, инфраструктурата и културата.

На официалното събитие присъстваха стотици местни жители и гости на Етрополе
На официалното събитие присъстваха стотици местни жители и гости на Етрополе

„Благодаря му за това, че оставя следи“, каза кметът за проф. Вутов.

На откриването на паметника присъства и родственикът на поета-революционер – председателят на Общобългарска фондация „Христо Ботйов“ Боян Ботйов. „Голямата мечта на великия българин Христо Ботев е била да види отечеството си свободно, но другата негова мечта, за която по-малко хора знаят, е била да бъде учител. Давал е знания на децата, но ги е учил и на патриотизъм, на родолюбие. От учител на децата Христо Ботев постепенно се превръща в учител на целия български народ с най-важните уроци по свободолюбие, любов към родината, достойнство и чест“, каза Боян Ботйов.

Авторът на бюст-паметника скулпторът Красимир Ангелов разказа за творческия процес: „Постарах се да предам внушението на погледа, енергията, която е имал Христо Ботев и всичко, което ни е завещал като личност.“ Той призна и че винаги се вълнува как завършеният проект ще се приеме от обществото. И този път, етрополци оцениха положително паметника и бързо го припознаха като естествена част от централната част на града, в която е историческият музей, училище „Хр. Ботев“, Часовниковата кула и ред други паметници, които носят спомена за миналото на града.

По данни на Общобългарската фондация „Христо Ботйов“ има над 150 паметника на големия български революционер.

Официалните гости откриват паметника на поета-революционер Христо Ботев пред основното училище, което носи неговото име
Скулпторът Красимир Ангелов, проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин, инж. Владимир Александров – кмет на Етрополе и Боян Ботйов – родственик на революционера прерязаха лентата пред стотици граждани и гости на Етрополе
Ученици от училище „Христо Ботев“ рецитираха стихове от баладата „Хаджи Димитър“ и изпяха песента „Тих бял Дунав“
На официалното събитие присъстваха стотици местни жители и гости на Етрополе
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