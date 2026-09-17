Бюстът е изграден с подкрепата на Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН

В малкото балканско градче Етрополе, което пази жив спомена за родения там писател, учител и революционер Тодор Пеев, насред историческия център, вече се издига още един паметник на личност, дала живота си за свободата на България. В първия учебен ден бе открит бюст-паметник на поета и революционер Христо Ботев пред сградата на основното училище, което носи неговото име. Школото, което имаше опасност да бъде закрито в предишни години, не само е спасено с помощта на кмета инж. Владимир Александров, местната власт и жители на общината, а е обновено е със средства от Благотворителната програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН и сформира паралелка с първокласници.

Днес възпитаниците на ОУ „Христо Ботев“, учителите и гражданите се гордеят, че пред училището има бюст-паметник на големия български революционер Христо Ботев. Идеята за скулптурата е на кмета на община Етрополе инж. Владимир Александров. Автор на проекта е скулпторът Красимир Ангелов, а архитектурното решение е на арх. Станислав Константинов. Паметникът е изграден със спомоществователството на Благотворителна програма „Българските добродетели“ на Група ГЕОТЕХМИН със средства от Геотехмин ООД, Елаците-Мед АД, Геострой и Геотрейдинг АД.

Скулпторът Красимир Ангелов, проф. дтн инж. Цоло Вутов – управител на Геотехмин, инж. Владимир Александров – кмет на Етрополе и Боян Ботйов – родственик на революционера прерязаха лентата пред стотици граждани и гости на Етрополе

Със своята подкрепа за важните за местните хора проекти в областите инфраструктура, образование, здравеопазване, повишаване качеството на живот, околна среда, опазване на историческата памет, откриване на таланти и т.н. Благотворителната програма „Българските добродетели“ се превърна в емблема на индустриалната група в Етрополе и Средногорието. Преди малко повече от година бе открит и паметник на революционера Васил Левски, със същите автори и с подкрепата на Група ГЕОТЕХМИН.

Първият учебен ден беше двоен празник не само за учениците от ОУ „Христо Ботев“, техните родители и преподавателите, а и за всички родолюбци в Етрополе, които милеят за родния си край и за България.

„За мен е чест да съм на откриването на паметника на Христо Ботев. Геотехмин, Геострой и Геотрейдинг, а най вече Елаците-Мед, десетилетия наред помагат на Етрополе – не само в социалната сфера, но и в културата, науката и образованието. Доказваме го с „Българските добродетели“ и преди всичко с отношението на фирмите към тази селищна система и най-важно - към жителите. Искам още веднъж да ви уверя, че аз винаги ще бъда до вас и ние от Група ГЕОТЕХМИН винаги ще помагаме“, каза проф. дтн инж. Цоло Вутов, управител на Геотехмин ООД и основател на Благотворителна програма „Българските добродетели“.

Ученици от училище „Христо Ботев“ рецитираха стихове от баладата „Хаджи Димитър“ и изпяха песента „Тих бял Дунав“

„Преди 150 години революционерите са давали живота си за свободата на България - не само за тяхната, а и за нашата свобода днес… Всички ние трябва да се гордеем, че сме българи. Наша е отговорността да пазим традициите, да ги предаваме на идните поколения и да възпитаваме. Да сме по-горди от всякога, че сме една от най-старите нации на света, дали азбуката, направили много за развитието на човечеството“, отбеляза кметът инж. Александров. Той благодари на проф. Цоло Вутов за дългогодишната му съпричастност към развитието на общината и за подкрепата за редица проекти в образованието, здравеопазването, инфраструктурата и културата.

На официалното събитие присъстваха стотици местни жители и гости на Етрополе

„Благодаря му за това, че оставя следи“, каза кметът за проф. Вутов.

На откриването на паметника присъства и родственикът на поета-революционер – председателят на Общобългарска фондация „Христо Ботйов“ Боян Ботйов. „Голямата мечта на великия българин Христо Ботев е била да види отечеството си свободно, но другата негова мечта, за която по-малко хора знаят, е била да бъде учител. Давал е знания на децата, но ги е учил и на патриотизъм, на родолюбие. От учител на децата Христо Ботев постепенно се превръща в учител на целия български народ с най-важните уроци по свободолюбие, любов към родината, достойнство и чест“, каза Боян Ботйов.

Авторът на бюст-паметника скулпторът Красимир Ангелов разказа за творческия процес: „Постарах се да предам внушението на погледа, енергията, която е имал Христо Ботев и всичко, което ни е завещал като личност.“ Той призна и че винаги се вълнува как завършеният проект ще се приеме от обществото. И този път, етрополци оцениха положително паметника и бързо го припознаха като естествена част от централната част на града, в която е историческият музей, училище „Хр. Ботев“, Часовниковата кула и ред други паметници, които носят спомена за миналото на града.

По данни на Общобългарската фондация „Христо Ботйов“ има над 150 паметника на големия български революционер.