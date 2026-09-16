Горски, огнеборци и доброволци спасиха гора от голям пожар край Радомир (Видео)

Горски служители, огнеборци и доброволци спасиха гора от голям пожар в района на Радомир.

По време на обход в района на Радомир горски служители от Югозападното държавно предприятие забелязали пожар, възникнал в близост до къща, който започвал да се разпространява към горска територия.

Служителите незабавно подали сигнал на телефон 112 и предприели действия за ограничаване на огъня до пристигането на противопожарните екипи, съобщиха от ЮЗДП. Пожарникарите се отзовали своевременно и се включили в гасенето.

В помощ на овладяването на пожара се включили и доброволци от село Долна Диканя, както и служители на ДГС Дупница с противопожарен автомобил. В резултат на бързата и координирана реакция пожарът не е засегнал горски територии. Нанесените щети са единствено в селскостопанския фонд.

"Случаят е поредно напомняне, че пожарите в горските територии често започват извън гората – в населени места, дворове, земеделски площи или при извършване на различни дейности в близост до горите. При сухо време и наличие на вятър огънят може за кратко време да се разпространи и да навлезе в гората. Затова отговорното поведение и навременната реакция са от решаващо значение", коментираха от ЮЗДП.

Благодариха на горските служители за бдителността и своевременните действия, на екипите на пожарната за бързото отзоваване, както и на доброволците от село Долна Диканя за оказаната помощ и съдействие.