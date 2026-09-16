Военните показват техника и способности пред младежи в Стара Загора на 1 октомври

На 1 октомври парк „Артилерийски" в Стара Загора ще се превърне в сцена на военни демонстрации, спортни състезания и представяне на възможностите за кариера във Въоръжените сили. Инициативата е насочена към младите хора и ще включва демонстрации на способности, показ на въоръжение и техника и спортен турнир за ученици, съобщиха от министерство на отбраната.

Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Съвместното командване на специалните операции и Служба „Военна полиция" ще представят свои способности и техника. Целта е младежите в Стара Загора да се запознаят „на живо" с военната професия и да получат актуална информация за възможностите за военна кариера.

В рамките на събитието отбори от средни училища от региона ще премерят сили в спортен мини турнир с военно-приложни игри за ученици „Тракийски победител". Победителите ще бъдат наградени.

Гражданите и гостите на града ще могат да наблюдават и етап от държавното военно първенство по функционален фитнес с участието на военни спортни клубове. В Стара Загора ще гостуват световни и европейски шампиони и медалисти от Центъра за елитен спорт, които традиционно ще насърчат младите хора към активен и здравословен начин на живот и към кариера в Българската армия.

На информационни щандове висшите военни училища ще поставят началото на кампанията си за прием на курсанти за учебната 2027/2028 г. Експерти от Централното военно окръжие ще представят възможностите за военна кариера във Въоръжените сили на Република България и ще отговарят на въпросите на посетителите.

Събитията се организират от Министерството на отбраната и Националната военна спортна федерация със съдействието на Община Стара Загора. С наближаването на 1 октомври ще бъдат обявени и допълнителни подробности за атрактивните военни демонстрации.