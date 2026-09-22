138 години Алма матер подготвя визионерите на България, сред водещите 2% е на университетите в света

Само десет години след Освобождението, когато грамотността в България не надхвърля 5 процента, на 1 октомври 1888 г. започват занятията на Висшия педагогически курс. Студентите са 43, преподавателите - седем. На 8 декември 1888 г. Народното събрание взема решение за преобразуването на Висшия педагогически курс във Висше училище. Така скромно и без излишен шум се ражда първият български университет.

Големият финансист, търговец и банкер Евлоги Георгиев от Карлово, изпълнявайки волята и на своя брат Христо Георгиев, дарява и завещава място от 10 200 кв. м и 6 800 000 златни лева за построяване на сграда и издръжка на Висше училище в София. Основният камък на сградата на Ректората е положен на 30 октомври 1924 г. Десет години по-късно, на 16 декември 1934 г., сградата е тържествено осветена, а ключовете ѝ са предадени на тогавашния ректор. Тържествено е открита и сградата на Университетската библиотека, която по-късно е обявена за исторически, архитектурен и културен паметник. Днес библиотеката на Алма матер е втората по големина българска библиотека, първата автоматизирана в страната и първата в България, която успешно завърши процеса на конвертиране на традиционните каталози и разполага с действащ електронен каталог. През май 2026 г. Университетската библиотека беше удостоена с отличието “Библиотека на годината” от Българската библиотечно-информационна асоциация.

92 години по-късно основната сграда на Софийския университет, една от най-достолепните, създадени в новата ни история, е паметник на културата и част от ансамбъл с други знакови сгради в центъра на София. Ректоратът предизвиква огромен интерес и сред гостите на София и е на второ място по посетители след катедралния храм “Св. Александър Невски”. През 2024 г. Софийският университет, воден от желанието да върне блясъка на това архитектурно творение, инициира национална програма за цялостна реконструкция на сградата. Одобрени и съгласувани са проектите за реконструкция на покривното пространство на Ректората, предстои да бъде избран изпълнител на строителните дейности.

От 1888 г. насам Алма матер е дала на България близо 300 000 бакалаври, магистри и доктори на науките. Днес студентите са близо 20 000, а на 1 октомври Софийският университет ще посрещне за 138-и път близо 5000 първокурсници в своите 16 факултета. Сред тях по традиция ще бъдат голяма част от лауреатите на национални и международни олимпиади и носители на национални дипломи. От 2021 г. Софийският университет има статут на изследователски университет и е координатор в Мрежата на изследователските университети, която обединява десет водещи български висши училища, подпомага развитието на научните изследвания, иновациите и технологичния трансфер и участва в изграждането на по-устойчив модел за национално финансиране на научните изследвания. Модерните научни центрове, изследователските екипи с международен потенциал и създадените условия за привличане на висококвалифицирани учени повишиха не само броя, но и качеството на публикациите с международна видимост. Постигнатите резултати показват значимия принос на Софийския университет за развитието на конкурентоспособна икономика, основана на знанието, и наредиха през 2026 г. Алма матер сред 2% най-добри световни университети в един от най-авторитетните академични рейтинги - Шанхайската класация.

Показателите за научна активност на Софийския университет са убедителни: подадени са 142 проекта по “Хоризонт Европа”, публикациите с отворен достъп в Scopus и Web of Science са 2650. Научноизследователският сектор на Софийския университет отчита през 2025 г. приходи от 14 433 614 лв. и 58 нови договора. Чрез проекта SUMMIT са финансирани 22 научни групи в стратегически области с 12 международни патентни заявки и 26 споразумения с индустрията. Новият Институт за геопространствени изследвания, Центърът по квантови технологии, институтите GATE и INSAIT, който спечели първия за страната ERC грант в инженерните и природните науки на стойност 2.5 млн. евро, както и Институтът по право, икономика и интелектуална собственост разширяват научната карта на университета и създават основа за по-силен трансфер към индустрията и обществото.

Софийският университет запазва лидерството си в Рейтинговата система на висшите училища в България и през 2025 г. Международното присъствие в QS, THE и други класации, както и развитието на структури, сред които Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT, Институтът GATE, Центърът за върхови постижения “Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото” (УНИТе), Центърът за върхови постижения “Наследство БГ”, Центърът по компетентност Clean&Circle към Софийския университет показват, че институционалният авторитет се изгражда едновременно чрез традиционно силните академични страни и чрез нови научно-технологични направления.

Софийският университет запазва водеща позиция в България по програма “Еразъм+”, а академичните партньорства с чуждестранни университети и научни институции достигат 806. Културният, художественият, медийният и спортният живот са съществена част от обществената мисия на Софийския университет. Новосъздаденият Институт “Център за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев”, университетският театър “Алма Алтер”, Културният център, Университетската телевизия, радио “Алма Матер”, университетската библиотека, музейните и изложбените дейности и спортните постижения изграждат обща академична среда, в която обучението, науката, културата и студентският живот се допълват. Във време, в което изкуственият интелект предоставя нови възможности, но и поставя нови изисквания, фокусът на Софийския университет остава върху човека - студента, преподавателя, изследователя, служителя, възпитаника и партньора. Софийският университет продължава да привлича, изгражда и задържа млади таланти, да използва силата на своята мултидисциплинарност, да формира критично мислене и отговорно отношение към света и да бъде институция, в която се изгражда неразривна връзка между знанието, умението, етиката и обществената мисия. Ако изкуственият интелект “знае”, а роботите “умеят”, Софийският университет има задачата да формира личности, които могат да водят обществото с ясна визия за бъдещето.