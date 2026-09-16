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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23571880 www.24chasa.bg

Съобщение от Веолия Енерджи Варна advertorial icon

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Уважаеми клиенти,

Във връзка с изпълнението на втори етап от планов ремонт и рехабилитация на разпределителни топлопроводи и отклонения се предвижда поетапно временно спиране на топлоподаването за клиентите от блок 187 вх 2, блок 187 вх 3,  блок 187 Общ. 1,2,3  блок Интернационал на бул. "Сливница", ДГ "Детско градче" и Академия на МВР за периода от от 09:00 ч на 01.10.2026 (четвъртък) до 17: 00 ч на 26.10.2026 г. (понеделник). Актуализирана информация относно началото и продължителността на временните прекъсвания и  възстановяването на услугата за всяка сграда ще бъдат публикувани своевременно на интернет страницата ни. За денонощна връзка с нас можете да се обадите и на безплатна национална линия: 0800 14 448. На информационните табла на сградите ще бъдат поставяни съобщения относно организацията на съпътстващите ремонта дейности.

Извиняваме се за причиненото неудобство.

С поздрав,

Екипът на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД'

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Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание