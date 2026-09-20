На улица “Сребърна” една от най-видимите трансформации на съвременна София разказва историята как индустриалната периферия постепенно се превръща в нов градски център. Uptown Square е следващата глава в тази история - и проектът, с който BLD печели две международни отличия от International Property Awards.

Градовете рядко се променят изведнъж. Те сменят характера си постепенно - една улица започва да води към нови места, стара индустриална сграда изчезва, появяват се офиси, метро, ресторанти и хора, които допреди няколко години не биха имали причина да прекарват деня си там. След време промяната изглежда толкова естествена, че почти забравяме как е изглеждало мястото преди.

Улица “Сребърна” е точно такъв адрес. Днешният динамичен район между “Лозенец”, “Хладилника”, Ловния парк и Южния парк дълго е носил съвсем различен характер. На “Сребърна” се е намирал хлебозавод “Симид” - част от индустриалния пейзаж на стара София. Постепенно зоната около “Черни връх”, “Сребърна” и “Филип Кутев” променя предназначението си, а производствените функции отстъпват място на жилища, бизнес, търговия и нова инфраструктура. Днес новите офис сгради, метрото, Paradise Center и близостта до Ловния и Южния парк оформят съвсем различна среда. “Сребърна” още носи спомена за една София, но вече живее в друга. И точно на тази граница се появява Uptown Square.

Мястото, което сменя функцията си, без да губи историята си

Някои от най-желаните градски квартали в света са възникнали именно върху територии с индустриално минало. Стойността им не идва само от новата архитектура, а от натрупването на пластове - от усещането, че мястото има история и едновременно с това участва в бъдещето на града.

При Uptown Square тази трансформация е особено видима. Проектът се появява в една от най-бързо развиващите се части на София, където големите свободни терени с подобна комбинация от мащаб, метро, паркове, бизнес и утвърден градски живот стават все по-ограничени. Именно тази трудно възпроизводима локация е сред факторите, които дават на адреса потенциал за дългосрочна стойност. Uptown Square е най-мащабният проект в портфолиото на BLD - mixed-use жилищен проект, състоящ се от шест сгради с 438 жилища, отворен площад и търговски и обществени функции. Архитектурната концепция е разработена от Atelier Serafimov и E8 Architecture London, а високите сгради достигат 21 етажа.

През 2026 г. проектът получава и две международни отличия от International Property Awards - един от най-престижните конкурси за недвижими имоти и архитектура в Европа и света, в категориите High-Rise Development и Mixed-use Development. Наградите са признание за иновативността на концепцията, архитектурните постижения и мащаба, с който BLD развива проекта. Амбицията е Uptown Square постепенно да се оформи като миниквартал в квартала - със собствен ритъм и идентичност. Най-видимият му елемент вероятно ще бъде силуетът. Най-важният обаче може да се окаже площадът.

Площадът като новата дневна на квартала

В сърцето на Uptown Square стои една много ясна идея: пространството между сградите да не бъде остатък от архитектурата, а причина хората да излязат от домовете си. Сутрешно кафе преди работа, прясно изпечен хляб през уикенда, обяд с колега, следобед с децата, вечеря с приятели - ежедневни моменти, които създават усещането за място. Затова търговската концепция е ключова. Вместо стандартна редица от магазини, партерните пространства са предвидени за внимателно подбран premium mix от ресторанти, specialty coffee и bakery концепции, boutique retail, wellness и спортни услуги, детска градина и селектирани услуги за ежедневието.

BLD планира да запази контрол върху търговските площи и tenant mix-а, така че присъствието на марки и оператори да бъде в синхрон с дългосрочната концепция на Uptown Square. Площадът има потенциала да бъде не само пространство за жителите, а нова точка на картата на квартала - място за кафе, вечеря, среща или разходка. Има и красив символичен детайл. На улица, която десетилетия е била свързана с хлебозавода, ароматът на прясно изпечен хляб може отново да е част от ежедневието - този път от premium bakery на площада. Градът невинаги заличава миналото си. Понякога просто му дава нов смисъл.

20 години опит зад най-смелия проект на BLD

Зад Uptown Square стои историята на компания, която вече две десетилетия изгражда жилищни проекти в София.

BLD започва развитието си през 2006 г. и днес има 20 години опит, 16 завършени проекта и над 1800 реализирани апартаменти и къщи. От Secret Gardens и Stellar до AVIVA и последователното развитие на MONA компанията постепенно преминава от отделни сгради към създаването на по-цялостна градска среда. Този опит има особено значение при проект в строеж с мащаба на Uptown Square. Купувачът не избира само квадратура, изложение или етаж, а и инвеститора зад проекта - неговата способност да финансира, строи, завършва и поддържа обещания стандарт. Така 20-годишната история на BLD се превръща от корпоративна статистика в част от стойността на имота, а двете отличия от International Property Awards засвидетелстват следващото ниво в развитието на компанията.

Когато покупката е решение за следващите десетилетия

Стойността на един недвижим имот рядко се определя само от момента на покупката. По-важният въпрос е какво ще е трудно да се намери отново след пет, десет или двадесет години. При Uptown Square няколко характеристики работят едновременно в тази посока - все по-ограниченото предлагане на големи свободни парцели в района, mixed-use концепцията, мащабът на проекта и доказаният инвеститор. Голям терен в утвърдена част на София, близо до метро, паркове, бизнес и търговия, трудно може да бъде възпроизведен. Към това се добавят площадът, контролираният premium retail mix и обществените пространства, които създават предпоставки мястото да има собствен живот през целия ден. Шестте сгради с различни примиум услуги ще позволят на Uptown Square постепенно да се превърне в самостоятелна градска среда - малък квартал със собствен адрес и идентичност, а не просто поредната нова сграда на “Сребърна”. Нито една инвестиция в недвижим имот не носи гаранция за бъдещо поскъпване. Но рядкостта на локацията, развитието на района, качеството на средата, международното признание и 20-годишният опит на инвеститора са фактори, които дават основание един адрес да съхранява своята привлекателност във времето.

Другата гледна точка към София

На горните етажи връзката с града се променя. Улиците се превръщат в линии, покривите остават под нивото на погледа, а Витоша вече не е просто планината в края на София, а елемент от хоризонта. Тук Uptown Square предлага все още сравнително рядкото за столицата high-rise living в утвърдена градска среда - панорама и усещане за пространство, съчетани с непосредствен достъп до паркове, транспорт, бизнес и градски живот. Горе - светлина, хоризонт и Витоша. Долу - площадът, ресторантите, ароматът на прясно изпечен хляб, преплетени в ежедневния ритъм на квартала. А само на няколко минути - останалата част от София.