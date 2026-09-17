Уважаеми Клиенти,

В периода от 04:00 ч. на 05.10.2026 (понеделник) до 24:00 ч. на 09.10.2026 г. (петък), „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД ще извърши планови ремонтни дейности и профилактика на съоръженията в отоплителната централа и по топлопреносната си мрежа

Актуализирана информация относно провежданата профилактика и възстановяването на услугата можете да намерите на интернет страницата ни или да се свържете с нашия център за обслужване на клиенти на безплатна национална линия: 0800 14 448.

Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!

С поздрав,

Екипът на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД