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Планови ремонтни дейности advertorial icon

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Уважаеми Клиенти,
В периода от 04:00 ч. на 05.10.2026 (понеделник) до 24:00 ч. на 09.10.2026 г. (петък), „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД  ще извърши планови ремонтни дейности  и профилактика на съоръженията в отоплителната централа и по топлопреносната си мрежа
Актуализирана информация относно провежданата профилактика и възстановяването на услугата можете да намерите на интернет страницата ни или да се свържете с нашия център за обслужване на клиенти  на безплатна национална линия: 0800 14 448.
Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!
С поздрав,
Екипът на „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

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