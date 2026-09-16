Няма да се строи върху Могиланската могила във Враца

Няма да се строи върху Могиланската могила в центъра на Враца, а откритият там монументален каменен градеж ще бъде съхранен и проучен. Това стана ясно на среща, посветена на бъдещето на археологическата находка, открита при проучванията в района на Могиланската могила.

„Важно е да вземем решение, което е в интерес на Враца и гарантира запазването на тази ценна археологическа находка", заяви кметът на Враца Калин Каменов при откриването на срещата. Участниците в срещата в община Враца.

В нея участваха областният управител Росен Михайлов, заместник-министърът на културата Зорница Грекова, директорът на Регионалния исторически музей във Враца Георги Ганецовски, директорът на Националния институт по археология с музей при БАН доц. д-р Христо Попов, инвеститорът и собственик на терена Илиан Цветков, експерти от Министерството на културата, общинските съветници Красимир Богданов и Кирил Кунгалов, както и експерти от местната администрация.

Собственикът на терена Илиан Цветков заяви категорично, че на имота няма да се строи.

Междувременно директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов уточни, че откритата структура представлява некропол, а не царски дворец. По думите му находката има съществен принос към тракологията и е без аналог както в България, така и на Балканите.

Всички участници са се обединили около идеята имотът да бъде придобит от Министерството на културата. Така ще се даде възможност за цялостното проучване, опазване и представяне на археологическото наследство.

Предвижда се действията да бъдат разделени на два етапа. През първия ще бъдат предприети мерки за временна консервация на открития градеж, за да бъдат защитени археологическите структури от въздействието на атмосферните условия. За целта ще бъде отправено искане необходимото финансиране да бъде заложено още в държавния бюджет за 2027 г.

Ще бъде обсъдена и възможността инвеститорът да бъде обезщетен, както и отчуждаването на съседен имот, където впоследствие да продължат теренните проучвания.

На следващ етап ще се търси финансиране за допълнителни археологически разкопки и за експонирането и използването на разкритото недвижимо културно наследство.