За ден 8 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 8 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 3 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други петима - с над 1,2 на 1000, други двама водачи са отказали тестване. Трима водачи са седнали зад волана след употреба на наркотични вещества или техни аналози, петима са отказалите тестване.

14 562 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17 406 водачи и пътници. Съставени са 4116 фиша и 382 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.