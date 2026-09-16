3D мапинг на Конниците, пяна парти и огнено шоу в „Нощ на Самоводската чаршия“ в Търново

Самоводската чаршия във Велико Търново празнува с шестдневен творчески фестивал. Улицата на занаятите в старата столица ще е сцена на нестихващ есенен маратон с много настроение и завладяващ български дух от уикенда преди Независимостта.

Традиционното събитие е част от празничната програма за честването на 22 септември с център именно старопрестолния град.

„Нощ на Самоводската чаршия и Фестивал на занаятите" започва от 18 септември и ще продължи до 23 септември включително с атрактивна и разнообразна програма от сутрин до късно вечер.

Много забавления, изненади, кулинарни изкушения, музикални и творчески изпълнения, работилници, ръчно изработени сувенири и подаръци са подготвени за посетителите. Десетки са участниците, чиито щандове ще са част от големия занаятчийски базар на емблематичната улица.

Широко отворени ще бъдат и всички дюкяни и работилници на Чаршията. Плетива, гривни, сувенири и ръкоделия от дърво и мозайка, рисуван текстил и стъкло, домашен сапун, майсторски печива по старинни рецепти, илачи от билки, мед и жив шоколад са само част от предложенията на занаятчиите.

На сцената на Чаршията ще излязат както талантите от детските и музикалните школи във Велико Търново, така също и групите Funkilicious, „Диана Експрес", Junior Band, „Шекерова и Фалшивите герои". Парти с DJ Domi, забавления с пяна и балони, както и огнено вечерно шоу също са част от програмата.

Част от фестивалните вечери е първата аудиовизуална програма на Царевец „Звук и светлина – Величието на Търновград" на 18 септември от 20:30ч. А на 19 септември от 21 ч. на Конниците и Галерия „Борис Денев" ще бъде излъчено популярното 3D мапинг и лазерно шоу „Величието на Асеневци".