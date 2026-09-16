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Депутатите избират членове на ВСС на 19 ноември

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Висшият съдебен съвет (ВСС) Снимка: Снимка: Архив

Депутатите ще избират членовете на ВСС от парламентарната квота на 19 ноември, предвижда гласуваният от правната комисия график. 

Изслушването на кандидатите ще е от 2 до 4 ноември. Парламентът трябва да избере 11 души, шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската.  Както вече стана известно "Прогресивна България" има единайсет кандидатури, точно колкото трябва да избере парламентът. Румен Миланов от ПБ самостоятелно е издигнал Цветко Лазаров, който е съдия. ДБ има трима кандидати, а ПП - 8, като някои се припокриват. "Възраждане" също има един кандидат. ГЕРБ и ДПС нямат номинации. 

За професионалната квота пък първи ще гласуват прокурорите. Те ще изпратят във ВСС четирима и това ще стане на 24 октомври. Следват съдиите, които ще избират шестима свои представители на 7 ноември. Последни са следователите, които изпращат един във ВСС. Това ще е на 21 ноември. Така в края на ноември вече трябва да има избран нов състав на ВСС.

Висшият съдебен съвет (ВСС)

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