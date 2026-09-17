Седем години след катастрофата с Лютви Местан делото още няма финал

Поредното заседание по делото за тежката катастрофа с Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе, е насрочено за 18 септември. Повече от седем години след трагедията край момчилградското село Загорско процесът все още не е приключил, а след многобройните отлагания и процесуални обрати остава неизвестно дали този път делото ще продължи по същество, или отново ще бъде отложено.

Катастрофата става на 14 април 2019 г. на главния път Кърджали – Маказа и поставя началото на продължаваща и до днес съдебна сага. В сблъсъка участва автомобил, управляван от тогавашния лидер на ДОСТ Лютви Местан. Другата кола е шофирана от Юсеин Ахмед – бащата на загиналото дете. Днес и двамата са подсъдими за причиняване на смърт по непредпазливост при независимо съпричиняване.

Колата, управлявана от Местан, непосредствено след тежката катастрофа. Инцидентът става около 13,30 часа на кръстовището на международния път за Гърция с пътя за Загорско. Местан, който управлява „Фолксваген Фаетон", идва от пътя без предимство и предприема включване в главния път. В този момент по него от Кърджали към Маказа се движи БМВ, управлявано от Ахмед. Двата автомобила се сблъскват.

Ударът е фатален за 6-месечната дъщеря на семейство Ахмед. Пострадали са и останалите в БМВ-то – родителите и 9-годишното братче на бебето. Ден след произшествието състоянието им е определено като стабилно.

Още в деня на катастрофата Местан е задържан за 24 часа. На следващия ден Окръжната прокуратура в Кърджали привлича политика като обвиняем. Според първоначалното обвинение той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на детето. Определена му е гаранция от 10 000 лева и му е забранено да напуска страната. По-късно съдът отменя гаранцията.

През юли 2020 г. прокуратурата внася обвинителен акт не само срещу Местан, но и срещу бащата на загиналото бебе Юсеин Ахмед. Тезата на държавното обвинение е, че двамата независимо един от друг са допринесли за тежкия пътен инцидент.

Според обвинението Местан е навлязъл от път без предимство, предприемайки ляв завой, без да се съобрази със знак Б2 – „Стоп", и не е пропуснал приближаващото по главния път БМВ. На Ахмед прокуратурата вменява други нарушения. Според обвинителния акт той се е движел със скорост над разрешените за участъка 90 км/ч, не се е движел възможно най-вдясно, навлязъл е върху остров с пътна маркировка и не е намалил или спрял при възникнала опасност.

Така процесът започва с двама обвиняеми – водачите на автомобилите, сблъскали се на кръстовището. До приключване на делото обаче не се стига. Още през 2020 г. Окръжният съд в Кърджали прекратява съдебното производство и връща делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. Апелативният съд в Пловдив потвърждава това определение. След нов обвинителен акт през февруари 2021 г. делото отново стига до съд и е насрочено за разглеждане.

След удара автомобилът на Юсеин Ахмед излита извън пътя и се преобръща в близкото дере. Следват две години на заседания, експертизи и нови процесуални обрати. През 2023 г. процесът трябва да започне отначало заради пенсионирането на съдия Георги Милушев, председател на 3-членния съдебен състав. През май 2024 г. съдебното производство отново е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения.

В края на 2024 г. Окръжният съд отново дава ход на процеса. Така повече от пет години след катастрофата съдът продължава да търси отговор на основния въпрос – каква е ролята на всеки от двамата водачи за настъпването на фаталния сблъсък.

През 2025 и 2026 г. в центъра на процеса влизат нови експертизи и доказателства. На 18 юни съдът приема новата комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза въпреки оспорването на част от страните. Магистратите искат и информация от Агенция „Пътна инфраструктура" дали между деня на катастрофата и заснемането на мястото с дрон през ноември 2025 г. са извършвани реконструкции, промени в маркировката или в организацията на движението на кръстовището.

На 20 юли 2026 г. делото отново е отложено. Този път е поискано да бъдат представени техническите спецификации на дрона, използван от вещите лица при изготвянето на комплексната експертиза. Следващото заседание е насрочено за 18 септември.

Така повече от седем години след катастрофата край Загорско наказателният процес продължава. На подсъдимата скамейка са Лютви Местан и Юсеин Ахмед, а обвинението срещу тях остава за причиняване по непредпазливост на смъртта на 6-месечното дете при независимо съпричиняване. Дали заседанието на 18 септември ще придвижи делото към финал, или ще се превърне в поредното от поредицата отлагания, предстои да стане ясно.