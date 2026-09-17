Седем години след катастрофата с Лютви Местан делото още няма финал

Поредното заседание по делото за тежката катастрофа с Лютви Местан, при която загина 6-месечно бебе, е насрочено за 18 септември. Повече от седем години след трагедията край момчилградското село Загорско процесът все още не е приключил, а след многобройните отлагания и процесуални обрати остава неизвестно дали този път делото ще продължи по същество, или отново ще бъде отложено.
Катастрофата става на 14 април 2019 г. на главния път Кърджали – Маказа и поставя началото на продължаваща и до днес съдебна сага. В сблъсъка участва автомобил, управляван от тогавашния лидер на ДОСТ Лютви Местан. Другата кола е шофирана от Юсеин Ахмед – бащата на загиналото дете. Днес и двамата са подсъдими за причиняване на смърт по непредпазливост при независимо съпричиняване.
Инцидентът става около 13,30 часа на кръстовището на международния път за Гърция с пътя за Загорско. Местан, който управлява „Фолксваген Фаетон", идва от пътя без предимство и предприема включване в главния път. В този момент по него от Кърджали към Маказа се движи БМВ, управлявано от Ахмед. Двата автомобила се сблъскват.
Ударът е фатален за 6-месечната дъщеря на семейство Ахмед. Пострадали са и останалите в БМВ-то – родителите и 9-годишното братче на бебето. Ден след произшествието състоянието им е определено като стабилно.
Още в деня на катастрофата Местан е задържан за 24 часа. На следващия ден Окръжната прокуратура в Кърджали привлича политика като обвиняем. Според първоначалното обвинение той е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на детето. Определена му е гаранция от 10 000 лева и му е забранено да напуска страната. По-късно съдът отменя гаранцията.
През юли 2020 г. прокуратурата внася обвинителен акт не само срещу Местан, но и срещу бащата на загиналото бебе Юсеин Ахмед. Тезата на държавното обвинение е, че двамата независимо един от друг са допринесли за тежкия пътен инцидент.
Според обвинението Местан е навлязъл от път без предимство, предприемайки ляв завой, без да се съобрази със знак Б2 – „Стоп", и не е пропуснал приближаващото по главния път БМВ. На Ахмед прокуратурата вменява други нарушения. Според обвинителния акт той се е движел със скорост над разрешените за участъка 90 км/ч, не се е движел възможно най-вдясно, навлязъл е върху остров с пътна маркировка и не е намалил или спрял при възникнала опасност.
Така процесът започва с двама обвиняеми – водачите на автомобилите, сблъскали се на кръстовището. До приключване на делото обаче не се стига. Още през 2020 г. Окръжният съд в Кърджали прекратява съдебното производство и връща делото на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения. Апелативният съд в Пловдив потвърждава това определение. След нов обвинителен акт през февруари 2021 г. делото отново стига до съд и е насрочено за разглеждане.
Следват две години на заседания, експертизи и нови процесуални обрати. През 2023 г. процесът трябва да започне отначало заради пенсионирането на съдия Георги Милушев, председател на 3-членния съдебен състав. През май 2024 г. съдебното производство отново е прекратено и делото е върнато на прокуратурата за отстраняване на нарушения.
В края на 2024 г. Окръжният съд отново дава ход на процеса. Така повече от пет години след катастрофата съдът продължава да търси отговор на основния въпрос – каква е ролята на всеки от двамата водачи за настъпването на фаталния сблъсък.
През 2025 и 2026 г. в центъра на процеса влизат нови експертизи и доказателства. На 18 юни съдът приема новата комплексна съдебномедицинска и автотехническа експертиза въпреки оспорването на част от страните. Магистратите искат и информация от Агенция „Пътна инфраструктура" дали между деня на катастрофата и заснемането на мястото с дрон през ноември 2025 г. са извършвани реконструкции, промени в маркировката или в организацията на движението на кръстовището.
На 20 юли 2026 г. делото отново е отложено. Този път е поискано да бъдат представени техническите спецификации на дрона, използван от вещите лица при изготвянето на комплексната експертиза. Следващото заседание е насрочено за 18 септември.
Така повече от седем години след катастрофата край Загорско наказателният процес продължава. На подсъдимата скамейка са Лютви Местан и Юсеин Ахмед, а обвинението срещу тях остава за причиняване по непредпазливост на смъртта на 6-месечното дете при независимо съпричиняване. Дали заседанието на 18 септември ще придвижи делото към финал, или ще се превърне в поредното от поредицата отлагания, предстои да стане ясно.