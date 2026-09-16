Глад за преподаватели във Велико Търново на старта на учебната година

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Преподавателите са били най-търсени на пазара на труда през август във Велико Търново. Това сочат данните на Бюрото по труда. В топ 5 на дефицитните професии са още персонал, полагащ грижи за хора, продавачи, специалисти в сферата на персоналните услуги.

4 % е регистрираната безработица през месец август 2026 г. за региона на Дирекция „Бюро по труда" – Велико Търново. По общини безработицата е както следва – община Велико Търново 3,1%, община Елена 10% и община Златарица 17,3%.

Регистрираните безработни са 1 605. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 240 безработни лица.В резултат от работата на трудовите посредници в бюрото по труда, както и на ромския медиатор, за месеца са активирани 37 неактивни лица за регистрация в бюрото по труда, отчитат от борсата .

През месец август 2026 г., 125 безработни лица са започнали работа, наблюдава се намаление на броят им в сравнение с предходния месец юли и спрямо същия месец на предходната година.

Най-много са наетите в образование – 30,7%, преработваща промишленост – 15,3, хотелиерство и ресторантьорство – 11,5%, търговия – 11,5%, строителство – 7,6%, транспорт – 7,6% и др.

Продължава търсенето на работна сила, през месец август работните места обявени на първичен пазар на труда са 73 работни места. Най-голям дял свободни работни места са заявени в образование (41%), държавно управление (20%), преработваща промишленост (12%), хотелиерство и ресторантьорство (9%), строителство (6%) и др.