Стажове, академии, практически обучения и пряк контакт с работодатели дават на студентите възможност да натрупат опит още по време на следването си

Връзката между висшето образование и бизнеса е сред ключовите фактори за успешната професионална реализация на младите хора. В УНСС тя е част от дългогодишна политика, която поставя практическата подготовка на студентите и контакта им с работодателите в центъра на обучението.

Университетът има над 300 меморандума за сътрудничество с компании, институции и организации. Партньорствата се реализират чрез различни форми - стажантски и стипендиантски програми, практически обучения, участие на представители на бизнеса в разработването и актуализирането на учебни програми, гост-лекции на експерти и мениджъри, кариерни форуми, майсторски класове и работа по реални бизнес казуси. Така студентите получават възможност още по време на следването си да се запознаят с изискванията на работодателите, да развиват своите умения и да изграждат професионални контакти.

Бизнес академии - пряк контакт с практиката

Сред успешните формати за взаимодействие между УНСС и бизнеса са бизнес академиите “УНСС - Match More”, A1 Business Academy, “УНСС - Kaufland”, “УНСС - Coca-Cola HBC”, “Академия за таланти - dataXperience UNWE x tbi bank” и “Бизнес академия УНСС - Пощенска банка”. Към тях се добавят академията за дигитален HR, която УНСС реализира съвместно с “ТехноЛогика”, академията “УНСС - Аксенчър България” и майсторският клас на УниКредит Булбанк. Студентите имат възможност да участват и в първата академия за студенти по журналистика на БНР, както и в традиционната стажантска програма “ТВ Академия” на БНТ. Съвместни инициативи и стажантски програми се реализират и с PwC, Deloitte, KPMG Bulgaria и EY Bulgaria.

Тези партньорства дават на студентите възможност да се срещат с професионалисти и мениджъри от различни сектори, да работят по практически задачи и да се запознаят с актуални процеси и инструменти. Така те надграждат знанията си, развиват умения, изграждат контакти с работодатели и придобиват по-добра представа за различните професии. В зависимост от конкретната програма доброто представяне може да бъде последвано от стаж, стипендия или предложение за работа.

В УНСС има и Стартъп хъб, който подпомага студентите при превръщането на бизнес идеи в реалност. Те могат да получат юридически съвети, насоки за кандидатстване и информация за първите стъпки при стартирането на собствен бизнес. Независимо от сферата, в която са избрали да се развиват, те получават знания и умения как да управляват бизнес и да изграждат успешни бизнес модели.

Над 1000 студенти намират работа чрез кариерния център

Важна роля за професионалното развитие на студентите има кариерният център на УНСС. Чрез него ежегодно над 1000 студенти намират работа, като получават подкрепа при търсенето на подходящи позиции и възможности за развитие. Кариерните форуми и срещите с работодатели дават възможност на младите хора директно да представят своите знания и умения пред компании от различни сектори. Те могат да се ориентират по-добре в изискванията на пазара на труда, да открият възможности за стаж или първа работа и да направят важни контакти за бъдещата си кариера.

Възможностите не се ограничават само до частния сектор. Студентите могат да придобиват знания и опит и в държавни институции, Народното събрание, Министерския съвет, различни ведомства и комисии. Достъпът до публичния сектор разширява възможностите за професионално развитие и позволява на младите хора да се запознаят отблизо с функционирането на държавните институции.

Практиката като част от университетското образование

Сътрудничеството с бизнеса има значение не само за професионалното развитие на студентите, но и за самото университетско образование. То допринася за постоянното обновяване на учебното съдържание и за развитието на компетентности, които отговарят на променящите се изисквания на икономиката и пазара на труда. В УНСС представители на бизнеса участват в развитието на учебните програми, гостуват като лектори и споделят своя опит със студентите. Практическите задачи им помагат да видят как икономическите, финансовите и управленските знания се прилагат в конкретни ситуации и какви решения изисква реалният бизнес. Този подход е особено важен в условията на бързо променящ се пазар на труда, където работодателите търсят не само добра академична подготовка, но и способност за анализ, работа в екип, комуникация, адаптивност и използване на дигитални технологии.

Резултатът: образование, което води до реализация

Ефективността на тази връзка се вижда и в резултатите. По данни на НОИ 98% от завършващите УНСС се реализират по специалността си - показател, който е ясен знак за доброто съчетаване на академичната подготовка с познаването на реалните изисквания на професията.

УНСС за поредна година получи и “Академичен Оскар” за висше училище с най-висока институционална акредитация и за най-престижно висше училище в професионално направление “Икономика” според работодателите и преподавателите във висшите училища съгласно Рейтинговата система на висшите училища в България.

Наградата “Академичен Оскар” бе връчена на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров от Велислава Задурян, директор “Човешки ресурси” на УниКредит Булбанк

Наградата “Академичен Оскар” бе връчена на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров от Велислава Задурян, директор “Човешки ресурси” на УниКредит Булбанк.

Тези резултати показват, че успешната реализация не започва след дипломата. Тя се изгражда още в университета - чрез знанията, практическите умения, срещите с бизнеса и възможностите студентите да направят първите си професионални стъпки.

За УНСС връзката с бизнеса е не просто допълнение към образованието, а естествена част от него. Целта е студентите да завършват не само с диплома, а с подготовка, опит и увереност за успешен път в професията, която са избрали.