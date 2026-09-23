“Нашата” София вече е “тяхната” - местата за срещи остават, сменят се само поколенията

Всяко знаково пространство в града има своята публика, часове и истории, които ще продължат да се разказват и след нас

Ако сте израснали в София през 80-те и 90-те години, едва ли е необходимо някой да ви обяснява какво означаваха Попа, “Кравай”, Аптека, “Синьото” или “Кристал”. Не бяха просто имена на места в центъра, а важна част от градския речник. Или още по-точно - от софийския начин на живот.

“Ще се видим на Попа” беше достатъчно -

без нужда от изпращане на локация, общ чат и петнайсет съобщения кой къде е. Отиваш и чакаш. Понякога този, когото чакаш, закъснява, понякога срещаш друг, а понякога вечерта тръгва в съвсем различна от планираната посока.

Аз съм от поколението, което добре помни тази София. Помня и усещането, че можеш да минеш през едни места в центъра без никаква уговорка и да се намериш с познат. Попа, “Кравай”, Аптека, Царевец, Ректората, “Кристал” - всяко имаше своя публика, своите часове и своите истории.

Трийсетина години по-късно говорим така, сякаш всичко това е останало в миналото. Но не е. В топлата софийска вечер е достатъчно да минете през градинката при “Св. Седмочисленици”, после покрай “Кристал” и Народния театър и да продължите към НДК. По пейките ще видите компании, други са насядали по тревата, някъде свири китара и нестройни гласове запяват песен, която очевидно още не знаят много добре...

Едни чакат приятели, до тях вече събрала се групичка се чуди накъде да продължи. Ако сте на 20, надали ще намерите нещо забележително в тази картина. Ако обаче помните София отпреди три десетилетия, трудно е да не се усмихнете, защото местата са други, но градът продължава да прави онова, което винаги е правил - да събира хората.

Днес

сред любимите точки на джензитата са “Св. Седмочисленици”, топките на НДК, Градската градина

и пространството пред Народния театър, Княжеската градина и районът около бившия Паметник на Съветската армия. “Кристал” все още е сред тях, сякаш за да напомня, че границата между “нашата” и “тяхната” София всъщност е имагинерна.

Градът винаги е имал свой неофициален речник. Паметникът на Патриарх Евтимий, открит през 1939 г., за поколения софиянци е просто Попа (и да, всички сме слушали лекции от по-възрастните колко непочтително е това). Ъгълът на “Витоша” и “Патриарх Евтимий” остава Аптека заради някогашната аптека на фармацевта Панчо Накашев (въпреки че няколко поколения, чакали гаджето там, никога не са я виждали). Може би най-култов остава “Кравай”, защото през 80-те и началото на 90-те, когато вятърът на промяната повя и у нас, ъгълът на “Патриарха” и “Фритьоф Нансен” се превръща в знаково място на пънкари (много младата тогава певица Милена бе сред колоритните му лица), нюуейвъри, рокаджии и различни градски субкултури.

Това не са просто адреси или пространства, а места,

станали част от градската памет

с хората и историите, които са започнали да се пишат там.

А накъде тръгват новите поколения, чукнали си среща на някоя от тези локации? Днешна София има нещо, което онази отпреди трийсет години нямаше в такъв мащаб - винаги някъде нещо се случва! Концерт, изложба, театрална премиера, кино на открито, фестивал, базар. Понякога дори е трудно да избереш къде да отидеш. Към това прибавете баровете, малките клубове, галериите, пространствата около НДК и Народния театър, парковете и градинките и ще получите град, който

заживява наново с края на работния ден

И точно тук е най-интересната прилика между София тогава и София сега. Градската култура никога не е била само това, което се случва на сцена или зад вратата на някое заведение. Тя е и компанията с китара в градинката, момчето, което чака някого пред Народния, хората, които след концерт не бързат да се приберат. В срещите, които започват на едно място и продължават на друго просто защото някой е написал: “Ние сме тук, идвайте!”.

Телефонът промени начина, по който се уговаряме, но не и желанието да сме заедно. Вече няма нужда всички да бъдат на Попа точно в седем, защото едни могат да са на “Седмочисленици”, други пред Народния, а след половин час да се съберат на НДК.

Може би затова не разбирам особено носталгията, според която “едно време имаше места, а сега младите са само в телефоните”. Места има. И хора има. Просто трябва да излезеш и да ги видиш. Има ги по стълбите, пейките и тревата, пред театрите преди и след представление, на концертите и фестивалите, в парковете и градинките, край спортните игрища. Някои са ръка в ръка, други - с телефон в ръка, с бира или пък с китара. Събират се, разделят се, запознават се, влюбват се и вероятно

правят същите глупости, които всяко поколение е убедено, че то е измислило

След двайсет или трийсет години част от тях сигурно ще минават през “техните” места и ще обясняват на някого: “Едно време тук се събирахме”. Точно както днес ние говорим за Попа, “Кравай” и Аптека.

С това е прекрасна София - непрекъснато се променя, без да забравя коя е, а хората продължават да се откриват в нея.