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Две жени намериха и предадоха в полицията портфейли с документи и пари

Диана Варникова

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Двете жени получиха грамоти на благодарност от органите на реда

В рамките на два поредни дни две жени намериха загубени документи и пари и ги предадоха в полицията. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че случаите са станали през изминалата седмица, като първият от тях е от 07 септември.

На улица в гр. Септември 45-годишната Елка Петрова, докато се прибирала със съпруга си, видяла на земята портфейл. Оказало се, че в него има важни документи – лична карта, шофьорска книжка и свидетелство за регистрация на автомобил.

Жената незабавно ги занесла и предала в районното управление в гр. Септември. Оказало се, че те са собственост на 56-годишна жена от гр. Пазарджик, която е сигнализирана от органите на реда и са ѝ върнати обратно.

Ден по-късно, в близост до един от банкоматите в гр. Белово, 70-годишната жителка на село Габровица Йорданка Белева също забелязала на земята дамско портмоне.

В него се съдържали лични документи, дебитна карта и сумата от 110 евро. Пенсионерката го предала на дежурния полицай в местния полицейски участък. След това бързо била намерена и 22-годишната собственичка на портмонето, което ѝ е предадено от униформените полицаи.

По повод на тези два случая служители от Охранителна полиция на РУ-Септември връчиха от името на началника на управлението грамоти на Елка Петрова и Йорданка Белева.

По този символичен начин органите на реда изразяват своята благодарност и признателност за честността и почтеността на двете жени. Техните постъпки са достоен пример за подражание не само за жителите на местата, където живеят, но и за гражданите от цялата област.

Двете жени получиха грамоти на благодарност от органите на реда
Двете жени получиха грамоти на благодарност от органите на реда
Двете жени получиха грамоти на благодарност от органите на реда

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