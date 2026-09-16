Две жени намериха и предадоха в полицията портфейли с документи и пари

В рамките на два поредни дни две жени намериха загубени документи и пари и ги предадоха в полицията. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. Той уточни, че случаите са станали през изминалата седмица, като първият от тях е от 07 септември.

На улица в гр. Септември 45-годишната Елка Петрова, докато се прибирала със съпруга си, видяла на земята портфейл. Оказало се, че в него има важни документи – лична карта, шофьорска книжка и свидетелство за регистрация на автомобил.

Жената незабавно ги занесла и предала в районното управление в гр. Септември. Оказало се, че те са собственост на 56-годишна жена от гр. Пазарджик, която е сигнализирана от органите на реда и са ѝ върнати обратно.

Ден по-късно, в близост до един от банкоматите в гр. Белово, 70-годишната жителка на село Габровица Йорданка Белева също забелязала на земята дамско портмоне.

В него се съдържали лични документи, дебитна карта и сумата от 110 евро. Пенсионерката го предала на дежурния полицай в местния полицейски участък. След това бързо била намерена и 22-годишната собственичка на портмонето, което ѝ е предадено от униформените полицаи.

По повод на тези два случая служители от Охранителна полиция на РУ-Септември връчиха от името на началника на управлението грамоти на Елка Петрова и Йорданка Белева.

По този символичен начин органите на реда изразяват своята благодарност и признателност за честността и почтеността на двете жени. Техните постъпки са достоен пример за подражание не само за жителите на местата, където живеят, но и за гражданите от цялата област.