Край Докторската градина - шик в артдеко и сецесион, "дописан" с подземни гаражи

Там няма сграда, построена случайно или от анонимен стопанин

Къщите с минало на престижната локация чупят рекорди по цени

Всеки голям европейски град има своя най-престижен за живеене район. В Лондон това са разположените един до друг Mayfair и Belgravia. В Париж такъв е 7-и район - Saint-Germain-des-Pres, пълен с шикозни кафенета и ресторанти, в близост до много исторически паметници. В който има най-много hotels particuliers, както наричат французите аристократичните имения.

Във Виена на тях може да се оприличи Innere Stadt - районът между операта и университета. В Милано такъв е районът Brera.

В София пък си имаме района около Докторската градина. Той е разположен в близост до Народната библиотека и Софийския университет “Св. Климент Охридски”, потънал е в зеленина, има сравнително широки улици и тротоари и е пълен с посолства и резиденции на посланици. Както и с жилищни кооперации, които държат първенството по цени за България.

Но това, което най-много свързва всички тези оазиси сред големите градове, е историята. В тях няма случайно, а още по-малко хаотично построени сгради. И всяка разказва история, запечатана в градската и националната памет.

Те не са и издигнати от случайни хора, а от представители на икономическия елит на тогавашна България. Каквито и турбуленции да са преживявали собствениците им през годините, това, което придава най-голяма стойност на тези жилища, е, че те определено имат минало. Сградата, в която се помещават нидерландското посолство и Британският съвет, е фамилна къща на големия тютюнотърговец от миналото Дончо Палавеев. СНИМКА АЛЕКСАНДРА ПЕТЕВА

Например ъгловата сграда на пресечката на улиците “Кракра” и “Оборище” от десетилетия приютява Британския съвет в България и нидерландското посолство. Това е всъщност

къщата на големия търговец на тютюн от първата половина на ХХ век Дончо Палавеев

Строена е като фамилен имот за него и петте му деца, като проектът в стил артдеко е на големите архитекти Георги Овчаров и Йордан Йорданов.

Дончо Палавеев доживя до дълбока старост - почина на 96 години през 1980 г. А в началото на 90-те фамилната къща бе реституирана от двама от синовете му, които бяха останали живи.

Известен противовес на тази сграда е намиращото се в съседния парцел Средно музикално училище “Любомир Пипков”, което е всъщност

първата луксозна жилищна кооперация в България,

построена след 9 септември 1944 г. и предназначена за партийния елит. В нея са живеели Тодор Живков, Вълко Червенков и други партийни величия. Забележителното е, че само един от тези огромни апартаменти в момента приютява между 5 и 8 класни стаи. Вътрешното разпределение и дори част от интериора са запазени и влизайки в час, малките музиканти могат да видят с очите си колко нашироко е живяла социалистическата върхушка. Средното музикално училище "Л\юбомир Пипков" в София е първата луксазно жилищна кооперация, построена след Втората световна война и предназначена за тогавашния държавен и партиен елит. СНИМКА АЛЕКСАНДРА ПЕТЕВА

Улица “Оборище” всъщност е жив учебник по архитектура. Специално в частта между булевард “Васил Левски” и пресечката с улица “Асен Златаров” по сградите може да се проследи преходът на столицата към модерен европейски облик от края на ХIX до средата на ХХ век, а дори и след това.

Например съвсем в началото на “Оборище” често се среща сецесион, характерен за аристократичните домове навремето. Типичен представител на този стил са къщата на д-р Георги Странски на номер 7 и бившият католически институт “Про Ориенте” на номер 5, който днес е превърнат в бутиков хотел.

Малко по-натам е сградата на френското посолство, всъщност бивша къща на Анжело Куюмджийски, изградена в стил късен сецесион с елементи на артдеко и неокласицизъм. Проектът е на Иван Васильов и Димитър Цолов, като сградата е завършена напълно през 1923 г. и малко по-късно е купена от френската държава. Сградата на улица "Оборище" 10 бележи някои рекорди по най-високи цени на продаден жилищен имот. СНИМКА АЛЕКСАНДРА ПЕТЕВА

Измежду многото на брой представителни сгради, издигнати навремето, през последните две десетилетия в района

се строят и луксозни съвременни жилищни или смесени сгради,

чиито създатели се стремят да постигнат някакъв “диалог” с историческата среда.

Например през 2007 г. бе завършена сградата на номер 10, в чиито приземни етажи има офиси, а нагоре - апартаменти. Тя е дело на архитектурно бюро ЕКСА и може да се приеме като съвременна интерпретация на неокласицизма.

Стремежът е към монументалност, но изпълнението е от съвременни материали. И разбира се, има подземни гаражи, защото “Оборище” съвсем не може да се похвали с достатъчно паркоместа.

Точно в тази сграда през 2025 г. бе постигната рекордна за компанията посредник цена при продажбата на апартамент, като стойността е 10 800 евро на кв. метър. Тъй като в договора има клауза за конфиденциалност, не бяха съобщени никакви други подробности, но според софийски брокери площта на апартамента е поне 250 квадратни метра, което означава цена от около 2,7 млн. евро. В София има и много по-скъпи сделки за продажба на жилищни имоти, но предимно на къщи в “Бояна”, които са несравнимо по-големи по площ и с прилежащи дворове и инфраструктура.

Малко по-натам от същата страна на улицата - на номер 26, в момента се довършва жилищна сграда с магазини на партера, която коренно се отличава от преобладаващите стилове наоколо. Тя се намира на мястото на старата телефонна палата и е дело на архитектурно бюро с водещ архитект Николай Марио. Стилистиката е съвременен модернизъм с елементи на брутализъм. Обемите са изцяло заоблени и криви, а фасадата използва специфични тухлени облицовки и прозорци “френски” тип - с цялата височина на етажа. На мястото на бившата Телефонна палата на "Оборище" бе издигната сграда, която рязко контрастира с околните. СНИМКА АЛЕКСАНДРА ПЕТЕВА

В сградата има само 12 апартамента с площи между 180 и 390 квадратни метра. Тук също е отбелязана рекордна цена, при това за продажбата на жилище от инвеститора -

16 хил. евро за кв. метър

Става дума за панорамен апартамент на последния етаж, който по свидетелства на брокери е струвал малко над 6 млн. евро.

Характерно за жилищния пазар в района - улиците “Оборище” и нейните пресечки “Сан Стефано”, “Васил Априлов” и “Асен Златаров”, както и “Велико Търново”, “Шипка” и “Шейново” е, че публично обяви за продажба на апартаменти почти не се появяват. Предлагането е толкова малко, че всичко, което излезе на пазара, веднага влиза в категорията “луксозен имот”, независимо от състоянието му.

Средната цена на жилищата тук е малко над 6 хиляди евро на квадратен метър. А всеки апартамент с размери над 70 квадрата се оферира за над 1 млн. евро.

Например на малката улица “Велико Търново” 10 се намира емблематична жилищна кооперация, построена през 1975 г., но силно различаваща се от масовото строителство по онова време. Тя е била предназначена за елита на БКП и в нея са живеели ключови фигури от управлението преди 1989 г., включително семействата на Георги Атанасов, Петър Младенов, Сергей Станишев и Александър Лилов.

Сградата е проектирана така, че да осигурява максимално спокойствие и дискретност на обитателите си, а апартаментите са от порядъка на 200-300 квадратни метра с множество сервизни помещения и представителни гостни. На тихата улица "Велико Търново", бивша "Георге Георгиу Деж" през 1975 г. бе издигната жилищна кооперация, в която са имали апартаменти Петър Младенов, Андрей Луканов, Александър Лилов и други тогавашни партийни величия. СНИМКА АЛЕКСАНДРА ПЕТЕВА

Обява за продажба на апартамент в тази сграда не се е появявала публично от 2012 г., а в нея все пак има 25 жилища.

Това, което най-често е широко достъпно за продажба в този район, са маломерни апартаменти в обикновени жилищни кооперации от по 40-50 квадрата, които въпреки това се предлагат за по 400-500 хил. евро. Брокери споделят, че сделките за имотите в този ценови диапазон се извършват сравнително бързо - често от 1 до 4 седмици са достатъчни, за да се реализира една покупко-продажба, стига, разбира се, продавачът да не е надценил прекалено много имота. В такъв случай той ще престои на пазара доста по-дълго.

Характерното за пазара на имоти в този шикозен и престижен район на столицата обаче е, че близо половината от сделките се извършват, без изобщо да има какъвто и да е коментар на цената. И ако купувачът изобщо поиска намаление, но не го получи, пак сключва сделка. Както и в “Лозенец”, дори през 2026 г., когато започна леко охлаждане на пазара, не се забелязват никакви индикации за отстъпление от първоначално оферираните цени. Просто интересът е устойчив, а желаните престижни имоти там - твърде малко. Те не са в нишата на хората, които непременно бързаха да купят някакво жилище преди въвеждането на еврото. Интересът към луксозните имоти край Докторската градина, “Лозенец” или “Бояна” е осъзнат и рационален избор на хора с възможности, които искат да живеят в престижен район с добавена историческа стойност и да оставят ценен актив на децата си - също като първите стопани, вдигнали преди век къщите по “Оборище”.