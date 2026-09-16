Шест розови фламинги се нанесоха в нов дом в Софийския зоопарк

Шест розови фламинги вече обитават нова модерна волиера в Софийския зоопарк, която беше открита на 15 септември в присъствието на кмета на София Васил Терзиев и директора на зоологическата градина Добромир Бориславов, съобщиха от Столична община.

Терзиев присъства на първите минути, в които птиците се запознаха с новия си дом, и разговаря със служителите, които ежедневно се грижат за животните.

СНИМКА: Столична община

„Всяко ново пространство тук е част от по-голяма промяна. Работим по ясна 10-годишна визия за Софийския зоопарк, в която инвестициите решават конкретни проблеми и създават възможност ресурсът да се връща обратно в развитието му. Искаме зоопаркът да има все по-голяма самостоятелност да инвестира в по-добри условия за животните, модерна инфраструктура, образование и природозащита", каза Васил Терзиев.

Новата волиера за водолюбиви и газещи птици е професионално проектирана и изпълнена със среда, максимално близка до естествените условия за вида. Тя е изградена със средства на Софийския зоопарк, а „Рим Рок България" е подкрепила реализацията с дарение от 10 000 евро.

СНИМКА: Столична община

Досега шестте фламинги са обитавали Фазанерията в сектор „Птици". В новото пространство посетителите ще могат да ги наблюдават в среда, съобразена с биологията и естественото им поведение. Към волиерата са поставени и информационни и образователни табели на български и английски език.

„Новата волиера показва посоката, в която модернизираме зоопарка. Продължаваме последователно да подобряваме условията за животните и средата за посетителите, а скоро очакваме да започне и изграждането на нови заграждения за африкански видове", каза директорът на Зоологическа градина – София Добромир Бориславов.

Розовото фламинго е избрано за един от символите на природозащитната кампания на Европейската асоциация на зоопарковете и аквариумите (ЕАЗА) за 2026–2027 г. – Wetlands for Life („Влажни зони за живот").

Кампанията насочва вниманието към значението на влажните зони, тяхното възстановяване и опазването на биоразнообразието в тях. Софийският зоопарк участва в инициативата като член на ЕАЗА, а новата експозиция ще се използва и за образователни и природозащитни дейности, свързани с кампанията.

През последните години розовото фламинго трайно присъства и в природата на България. Размножаващата се популация в Бургаските езера вече надхвърля 4000 птици. Видът е защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие.

СНИМКА: Столична община

По време на посещението си в зоопарка Терзиев разговаря и със служители, като постави като един от следващите приоритети подобряването на възнагражденията на хората, които ежедневно се грижат за животните.

„Зад всяко ново заграждение и всяко добре гледано животно стоят хора. Работата им изисква знания, отговорност и огромна отдаденост. Възнагражденията им в момента не отговарят на труда и отговорността, които носят, и съм решен да намерим възможност за увеличение още със следващия бюджет на София", заяви кметът.

През последните години Столичната община и ръководството на зоопарка работят по 10-годишна визия за развитието му. Сред вече реализираните инвестиции е фотоволтаична централа с 556 панела и мощност 281 kWp. Тя произвежда над 328 MWh електроенергия годишно и намалява разходите за електричество с над 60 000 евро годишно.

Част от освободения ресурс се реинвестира в подобряване на инфраструктурата и средата в зоопарка.

„Можем да инвестираме в най-модерните съоръжения, но няма добър зоопарк без добри хора, които се грижат за животните. Затова трябва да инвестираме и в тях", каза още Терзиев.