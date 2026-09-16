Задържаха 36-годишен софиянец, предизвикал две катастрофи и отказал проби

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36-годишен мъж от София е задържан, след като в рамките на една нощ предизвикал две катастрофи по Южното Черноморие, напуснал мястото на първия инцидент и отказал да бъде тестван за алкохол и наркотици, съобщиха от полицията.

Случаят е от около 2:30 часа на 15 септември. По данни на полицията мъжът управлявал Audi A8, когато катастрофирал в Свети Влас. Вместо да остане на място, той потеглил с видимо висока скорост в посока Несебър.

Малко по-късно, в района пред хотел в Слънчев бряг, софиянецът предизвикал и второ пътнотранспортно произшествие. След инцидента автомобилът спрял пред друг хотел, а 36-годишният мъж слязъл от него във видимо неадекватно състояние.

При пристигането на полицейския екип мъжът започнал да проявява агресия и да буйства. Това наложило да бъде задържан за срок до 24 часа, съобщават от ОДМВР-Бургас.

Той отказал както тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества, така и да даде кръвна проба за химичен анализ.