Разпитаха полицая, дошъл първи на катастрофа, при която загина 28-годишен от Стамболийски

Единият човек, който се е движил от Стамболийски към пътя Пловдив - Пещера, видимо нямаше признаци на живот. На водача на другия автомобил лицето цялото беше нарязано и в стъкла, спомня си служителят на реда

Пловдивският окръжен съд разпита полицейският служител, отзовал се пръв на сигнал за тежка катастрофа, след която загина 28-годишен мъж от Стамболийски. Близо 2 г. след инцидента Иван Йоруков разказа какво си спомня, а съдия Миглена Маркова прочете и старите му показания, тъй като заради миналия период, служителят на реда нямаше спомен за всички събития.

Катастрофата стана около 7 ч. на 28 ноември 2024 г. Според обвинението лек автомобил "Фолксваген Шаран", управляван от Георги Башев от Куртово Конаре", навлязъл в насрещното и блъснал челно "Рено". Зад волана на втората кола бил 28-годишният Божидар Донев от Стамболийски, който издъхнал в линейката по път за болницата. В здравно заведение бил настанен и другият шофьор, който бил сериозно ранен при инцидента.

"Получихме сигнал за ПТП на изхода на Стамболийски, до едно заведение. Два автомобила, не помня марките и модела. Единият човек, който се е движил от Стамболийски към пътя Пловдив-Пещера, видимо нямаше признаци на живот. Другият автомобил беше навлязъл в неговата лента. На водача му лицето цялото беше нарязано и в стъкла, също беше в тежко състояние и беше откаран в болница", спомня си полицаят.

По думите му времето било студено, но не е имало дъжд или сняг по пътя. Йоруков установил и очевидец на сблъсъка, който впоследствие му звъннал по телефона. От предходните му показания пък стана ясно, че Башев е бил контактен след катастрофата и въпреки тежкото му състояние бил тестван за употреба на алкохол, като пробата е била отрицателна. Линейка го откарала в УМБАЛ "Свети Георги", където го оперирали.

Делото беше отложено за 21 октомври, когато трябва да бъде представена експертиза.