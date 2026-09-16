Откриха трупа на мъж в Странско, разследват убийство

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Полицията разследва смъртта на 42-годишен мъж в димитровградското село Странско. Основната версия, по която работят разследващите, е убийство.

Тялото на мъжа е открито около 7:30 часа тази сутрин на улица в селото. По неофициална информация по него са установени следи от нанесен побой, съобщава Нова тв.

Загиналият е от Ямболско и е пребивавал в Странско като сезонен работник.

Районът около мястото, където е намерено тялото, е отцепен. На място се извършва оглед, след което тялото ще бъде транспортирано за аутопсия. Тя трябва да установи точната причина за смъртта.

В рамките на разследването се разпитват жители на селото и се изясняват обстоятелствата около случилото се. Към момента няма задържан по случая.