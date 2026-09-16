Правната комисия одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс

Те са изготвени в Министерството на правосъдието

С 18 гласа „за“ и 1 „против“ правната комисия на парламента одобри на първо четене промени в Наказателния кодекс, изготвени в Министерството на правосъдието и внесени от Министерския съвет. Проектът предвижда нарушенията на ограничителните мерки на ЕС, както и тяхното заобикаляне, да станат тежки престъпления, които освен с лишаване от свобода да се наказват и със сериозни глоби, както и с възможност за лишаване от права. Така българското законодателство изцяло ще отговори на изискванията на съответната европейска директива.

„Целта на Директивата е да осигури ефективното прилагане на ограничителните мерки на ЕС, така че да се постигне висока степен на сигурност в рамките на пространството на свобода, сигурност и правосъдие. Ограничителните мерки са и основен инструмент за утвърждаване на целите на общата външна политика и политиката на сигурност на Съюза, като гаранции за върховенството на закона, правата на човека, принципите на международното право и опазването на мира, укрепването на международната сигурност“, заяви при представянето на законопроекта заместник-министърът на правосъдието Ирена Борисова. Тя посочи също, че заради забавяне в транспонирането на директивата срещу страната е образувана наказателна процедура от ЕК, което налага промените в Наказателния кодекс да са с приоритет.

Проектът предвижда създаване на нова глава в НК „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“. Сред включените нови престъпления са: нарушения на мерките, свързани със замразяване на финансови средства или икономически ресурси; нарушения на ограниченията за допускане на определени лица на територията на държава членка (забрани за пътуване); нарушенията на забрана за или ограничаване на сключването или продължаването на сделки под каквато и да било форма (договори за обществени поръчки и концесии и др.); нарушенията на забрани за предоставянето на финансови услуги или извършването на финансови дейности (като финансиране и предоставяне на финансова помощ, предоставяне на инвестиции и инвестиционни услуги, приемане на депозити и др.); предоставянето на услуги, различни от финансови услуги (правни консултации, доверително управление, счетоводство, одит и др.) и др. Криминализира се също заобикалянето на ограничителните мерки на ЕС. Пример за подобно поведение е практиката попадналите под санкциите хора или фирми да прехвърлят на други притежавани от тях средства или икономически ресурси.

Няма да е престъпление обаче предоставянето на хуманитарна помощ на нуждаещи се в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост. Под ударите на закона няма да попадат и адвокатите, които защитават или представляват клиенти в процесуални производства (наказателни, граждански, административни), включително и при предоставяне на правна информация за образуване или избягване на такова производство.