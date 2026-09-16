Вижте какво решава правителството утре

Министерският съвет ще проведе заседание в четвъртък, 17 септември, от 10 ч. при следния предварителен дневен ред:

1. Проект на Разпореждане за изменение и допълнение на Разпореждане № 2 на Министерския съвет от 2026 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата от държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

2. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Еврогрупата и в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), които ще се проведат на 18 и 19 септември 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: заместник министър-председателят и министър на финансите

3. Проект на Решение за изменение на Решение № 682 на Министерския съвет от 2021 г. за създаване и организиране на дейността на национална контактна точка за прилагане на насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия за отговорно бизнес поведение в България, изменено и допълнено с Решение № 479 на Министерския съвет от 2022 г. и изменено с Решение № 275 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

4. Проект на Решение за определяне на председател на Комисията за защита на потребителите.

Внася: заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията

5. Проект на Решение за освобождаване и за определяне на председател на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет.

Внася: заместник министър-председателят

6. Проект на Решение за разрешаване влизането и пребиваването във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, пристанище Бургас и База „Гранични полицейски кораби" - Созопол при Регионална дирекция „Гранична полиция" - Бургас, на кораб TCSG - 312 (резервен TCSG - 303) на Командването на Бреговата охрана на Република Турция със статут на държавен кораб, в периода от 29 септември 2026 г. до 2 октомври 2026 г., във връзка с провеждането на дейност „Посещение на гранично-полицейски кораб на Турската брегова охрана в пристанища на Република България" от Плана за двустранно сътрудничество между Главна дирекция „Гранична полиция" и Командването на Бреговата охрана на Република Турция.

Внася: министърът на вътрешните работи

7. Проект на Решение за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство за двустранни политически консултации между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Република Ирак.

Внася: министърът на външните работи

8. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна.

Внася: министърът на външните работи

9. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси", което ще се проведе на 22 септември 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за одобряване и подписване на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността - засилване на международното сътрудничество в областта на борбата с определени престъпления, извършени чрез системи за информационни и комуникационни технологии, и на обмена на доказателства в електронна форма за тежки престъпления

Внася: министърът на правосъдието

11. Проект на Постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

12. Проект на Решение за приемане на Национален план за действие по заетостта през 2026 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

13. Проект на Постановление за определяне размера на линията на бедност за страната за 2027 г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

14. Проект на Решение за приемане на План за 2026 г. за мониторинг на изпълнението на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.).

Внася: министърът на труда и социалната политика

15. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образоването и науката, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

16. Проект на Решение за изменение на Решение № 438 на Министерския съвет от 2026 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища и научните организации за учебната 2026/2027 година.

Внася: министърът на образованието и науката

17. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи за 2026 г. по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата и на Министерството на младежта и спорта.

Внася: министърът на образованието и науката

18. Проект на Решение за приемане на Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2026 - 2030 г.

Внася: министърът на здравеопазването

19. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-546/26, министър на здравеопазването пред Съда на Европейския съюз, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд (България) по административно дело № 11030/ 2025 г. по описа на ВАС, касационни жалбоподатели - министър на здравеопазването, РВ, ИУ.

Внася: министърът на здравеопазването

20. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2004 г.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

21. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имот - частна държавна собственост, на община Пирдоп, Софийска област.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

22. Проект на Решение за приемане на Програма за компенсиране на разходите на небитови крайни клиенти за електрическа енергия и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи за закупуване на количествата електрическа енергия, потребена за технологични разходи, за периода от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г. и за изменение на Решение № 344 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

23. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за сезиране на Общия съд на Европейския съюз на основание чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз относно недължима периодична имуществена санкция вследствие на решение от 22 януари 2026 г. на Съда на европейския съюз по Дело С-206/23 Комисия/Република България във връзка с неуведомяване за мерките за транспониране на Директива (ЕС) 2018/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Внася: министърът на енергетиката

24. Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост за управление на Национална компания „Железопътна инфраструктура" за реализацията на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив - Бургас, Фаза 2", Позиция 2: „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за ж .п. участък Пловдив – Бургас", находящи се в землището на село Маноле, община Марица, област Пловдив.

Внасят: министърът на транспорта и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

25. Проект на Решение за изменение на Решение № 502 на Министерския съвет от 2024 г. за възлагане на „Български пощи" ЕАД да извършва услуга от общ икономически интерес - обмяна на каса на банкноти и монети от левове в евро, чрез пощенски станции на територията на Република България, изменено с Решение № 935 на Министерския съвет от 2025 г. и Решение № 506 на Министерския съвет от 2026 г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

26. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Конвенцията за Бюрото на Европейската конференция за гражданска авиация.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

27. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформално заседание на министрите на транспорта на държавите членки на Европейския съюз на 21 септември 2026 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

28. Проект на Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на културата и по бюджетите на общините за 2026 г.

Внася: министърът на културата

29. Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства.

Внася: министър-председателят

30. Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация.

Внася: министърът на иновациите и дигиталната трансформация

31. Проект на Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите.

Внася: министърът на околната среда и водите