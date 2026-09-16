Оставиха в ареста двамата обвиняеми за убийството на 45-годишен мъж в Сунгурларе

Окръжният съд в Бургас остави в ареста двамата мъже, обвинени в умишленото убийство на 45-годишен мъж в Сунгурларе. Съдът определи за тях най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража". Според прокуратурата двамата са извършители на престъплението.

По случая предстои да бъдат извършени ДНК експертиза на ножа, посочен като оръжие на престъплението, както и техническа експертиза на записите от охранителни камери, информира БТА.

Прокуратурата заяви пред съда, че съществува опасност обвиняемите да се укрият, да извършат престъпление или да въздействат върху свидетели.

Защитата оспори твърденията на държавното обвинение и поиска по-леки мерки. Адвокатите посочиха, че доказателствата все още са противоречиви и предстои да бъде изяснен механизмът на случилото се. Според тях обвиняемите са били нападнати с метална тръба и са действали при самоотбрана. За единия от мъжете защитата поиска домашен арест.

Пред съда единият от обвиняемите заяви, че съжалява за случилото се. Той отрече да знае кой е нанесъл смъртоносния удар с ножа.

45-годишният мъж почина в неделя вечерта след масово сбиване и нападение с нож в Сунгурларе. Конфликт между две групи прерасна във физическа саморазправа. При инцидента пострадаха още четирима души – три жени и 15-годишен младеж. Първоначално по случая бяха задържани осем души, а впоследствие прокуратурата повдигна обвинения на двама от тях.