Кола се преобърна след удар с камион на магистрала „Хемус“

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Катастрофа между кола и камион затрудни сериозно движението по автомагистрала „Хемус" в посока Варна. Инцидентът е станал около 31-вия километър, като след удара лек автомобил е излязъл вдясно от платното и се е преобърнал, съобщиха от МВР.

Един от пътниците в колата е съобщил за оплаквания. Към момента няма информация за други пострадали.

По първоначални данни сблъсъкът е между лек и товарен автомобил. Двамата водачи са тествани за употреба на алкохол, като пробите и на двамата са отрицателни.

Заради катастрофата временно е затворена дясната активна лента на магистралата. Трафикът се пропуска през останалите свободни ленти, а движението в района се регулира от екипи на „Пътна полиция".