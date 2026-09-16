Временно променят движението по столичния бул. „Владимир Вазов“

Временни промени в организацията на движението по столичния бул. „Владимир Вазов" се въвеждат от 19 до 24 септември 2026 г. включително заради строителството на третата линия на метрото.

За този период се забранява влизането на пътни превозни средства по северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов" между ул. „Поп Груйо" и ул. „Станислав Доспевски". Движението в този участък ще се извършва двупосочно по южното пътно платно на булеварда, съобщиха от общината.

Забранява се и движението по ул. „Поп Груйо" между ул. „Могилите" и бул. „Владимир Вазов".

Временна организация се въвежда и по южното пътно платно на бул. „Владимир Вазов" между ул. „Станислав Доспевски" и ул. „Ген. Инзов". Там движението ще бъде двупосочно по северното пътно платно. Ограничение се въвежда и по ул. „Ген. Инзов" между бул. „Владимир Вазов" и ул. „574".

Промени ще има и в градския транспорт. От 19 до 24 септември включително маршрутите на тролейбусни линии № 1 и № 3 се скъсяват до спирка „Пътностроителна техника", която е крайна станция на автобусна линия № 100.

В посока „Пътностроителна техника" тролейбусите от „Пета градска болница" и „УМБАЛ Св. Анна – ухо" ще се движат по досегашните си маршрути до спирка с код 1753 „Ул. Витиня" на бул. „Владимир Вазов". След това ще завиват надясно по локалното пътно платно на булеварда и наляво по ул. „Бесарабия" до спирка с код 2483 „Пътностроителна техника", която ще бъде крайна и начална.

В обратната посока тролейбусите ще тръгват от спирка с код 2483 „Пътностроителна техника". Оттам ще се движат наляво по северното пътно платно на ул. „Витиня", след това наляво по западното пътно платно на улицата и надясно по бул. „Владимир Вазов", откъдето ще продължават по редовните си маршрути към „Пета градска болница" и „УМБАЛ Св. Анна – ухо".

В променения участък тролейбусите ще спират на спирка с код 2540 „Ул. Бесарабия" на ул. „Бесарабия", която се обслужва и от автобусна линия № 100, на спирка с код 2483 „Пътностроителна техника" – крайна и начална, както и на спирка с код 2482 „Ул. Витиня" в западното пътно платно на ул. „Витиня", преди десния завой към бул. „Владимир Вазов". Последната също се обслужва от автобусна линия № 100.

Разкрива се и нова спирка с код 2933 „Метростанция Генерал Владимир Вазов". Тя се намира в северното пътно платно на бул. „Владимир Вазов", на 100 метра преди ул. „Станислав Доспевски", съгласно приетата постоянна организация на движението.

Промяна ще има и по маршрута на автобусна линия № 78. В посока кв. „Враждебна" автобусите ще се движат от Централна гара по досегашния си маршрут до кръстовището на бул. „Владимир Вазов" и ул. „Поп Груйо". Оттам ще продължават направо по бул. „Владимир Вазов", ще завиват наляво по ул. „Станислав Доспевски", наляво по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев" и ул. „Поп Груйо", след което ще извършват обратен завой на крайната станция на автобусна линия № 120 и ще продължават по действащия маршрут до кв. „Враждебна".

В посока Централна гара автобусите ще идват от кв. „Враждебна" по маршрута си до ул. „Поп Груйо" и входа към крайната станция на автобусна линия № 120. Там ще извършват обратен завой, след което ще продължават надясно по ул. „Поп Груйо", по ул. „Поручик Георги Кюмюрджиев" и надясно по бул. „Владимир Вазов", откъдето ще следват редовния си маршрут.

За автобусна линия № 78 временно се закрива спирка с код 2124 „Ул. Поп Груйо" на бул. „Владимир Вазов", която се намира след десния завой от ул. „Поп Груйо" в посока Централна гара.

Същевременно се възстановяват маршрутите на автобусна линия № 120 и на нощната автобусна линия.