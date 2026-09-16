Солена глоба и условна присъда за дилър от Йоаким Груево, хванат с кокаин в Пловдив

Стоката му била на стойност 836,62 евро

Сериозна глоба и немалка условна присъда договори дилър от Йоаким Груево, арестуван с кокаин в Пловдив. Той е признал вината си и се е споразумял с прокуратурата, а Окръжният съд в Града на тепетата е одобрил наказанието.

Мъжът е бил хванат на 21 април. Полицаи открили в колата му 2,61 грама от наркотика, а у него - 1,369. Последвало претърсване на жилището му в селото, където са установени още 0,62 грама от белия прах. Общо стоката е оценена на 836,62 евро, като е установено, че е държана с цел разпространение.

Макар количеството да няма и 5 грама, условната присъда на дилъра е 24 месеца с 4-годишен изпитателен срок. Трябва да плати 2556,46 евро глоба и 108,36 евро разноски по делото. От веществените доказателства му връщат телефона, а електронната му везна и пликчетата се унищожават като вещи без стойност.