Бабиш към сънародниците си у нас: Обичам България, бил съм в Несебър

Не е добре, че самолетният билет от Прага до Бургас е 400 евро

С премиера Радев се познаваме отдавна, били сме и в Токио, и в Ню Йорк, радвам се, че спечели изборите

Разбрах за идеята за закриването на чешкия център, разбира се, веднага отхвърлих това недоразумение, което се беше получило, и много се радвам, че Чешкият център остава запазен. Чехословашкият клуб пък е основан през 1892 г. и принадлежи на най-старите организации на сънародниците ни в света. Като човек, роден в Братислава, ценя, че клубът и до днес носи чехословашкото си име. Там се предлага нещо, което свързва хората по света - чешката кухня - кнедлите, шницелите, сватомартинската гъска с кисело зеле. Това е малко по-различна, но много ефективна дипломация.

Това каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш на сънародниците си в България на специална среща, организирана от Чешкото посолство и Чешкия център в България. Те продължи около половин час.

"Радвам се, че външното ни министерство и чешкото посолство подкрепя сънародниците ни чрез специални програми. Помага за финансирането на културни и образователни проекти, изучаването на чешки език. Нашите сънародници са посланици на чешката култура и за доброто име на страната ни", каза още чешкият премиер.

Скъпи сънародници, бих искал да ви благодаря за всичко, което правите, за това, че припомняте за чешката и словашката история, обърна се още към сънародниците Бабиш.

Посещението му в България не било случайно. С премиера Румен Радев се е срещал много пъти в Токио, Ню Йорк, Вашингтон, Париж. Познават се и съпругите им. Радва се, че е спечелил изборите. Той е човек, който има сходни идеи за развитието на Европейския съюз, каза още Андрей Бабиш.

Премиерът имал състудент българин с фамилия Георгиев. "Обичам България, бил съм тук в миналото - в Несебър. Казаха ми днес на срещата с българо-търговската камара, че цената на самолета от Прага до Бургас е 400 евро, което ми се струва доста скъпо и неприятно, не е добре за туризма", каза още министър-председателят на Чехия. Той покани чешката общност в България на гости в Прага.