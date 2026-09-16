ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Руска атака с дронове унищожи склад на продуцентск...

Времето София 20° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23573958 www.24chasa.bg

Бабиш към сънародниците си у нас: Обичам България, бил съм в Несебър

Ярослава Прохазкова

[email protected]

2372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Андрей Бабиш на среща със сънародници в София. СНИМКА: ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА
  • Не е добре, че самолетният билет от Прага до Бургас е 400 евро
  • С премиера Радев се познаваме отдавна, били сме и в Токио, и в Ню Йорк, радвам се, че спечели изборите

Разбрах за идеята за закриването на чешкия център, разбира се, веднага отхвърлих това недоразумение, което се беше получило, и много се радвам, че Чешкият център остава запазен. Чехословашкият клуб пък е основан през 1892 г.  и принадлежи на най-старите организации на сънародниците ни в света. Като човек, роден в Братислава, ценя, че клубът и до днес носи чехословашкото си име. Там се предлага нещо, което свързва хората по света - чешката кухня - кнедлите, шницелите, сватомартинската гъска с кисело зеле. Това е малко по-различна, но много ефективна дипломация.

Това каза премиерът на Чехия Андрей Бабиш на сънародниците си в България на специална среща, организирана от Чешкото посолство и Чешкия център в България. Те продължи около половин час. 

"Радвам се, че външното ни министерство и чешкото посолство подкрепя сънародниците ни чрез специални програми. Помага за финансирането на културни и образователни проекти, изучаването на чешки език. Нашите сънародници са посланици на чешката култура и за доброто име на страната ни", каза още чешкият премиер.

Скъпи сънародници, бих искал да ви благодаря за всичко, което правите, за това, че припомняте за чешката и словашката история, обърна се още към сънародниците Бабиш.

Посещението му в България не било случайно. С премиера Румен Радев се е срещал много пъти в Токио, Ню Йорк, Вашингтон, Париж. Познават се и съпругите им. Радва се, че е спечелил изборите. Той е човек, който има сходни идеи за развитието на Европейския съюз, каза още Андрей Бабиш.

Премиерът имал състудент българин с фамилия Георгиев. "Обичам България, бил съм тук в миналото - в Несебър. Казаха ми днес на срещата с българо-търговската камара, че цената на самолета от Прага до Бургас е 400 евро, което ми се струва доста скъпо и неприятно, не е добре за туризма", каза още министър-председателят на Чехия. Той покани чешката общност в България на гости в Прага.

Андрей Бабиш на среща със сънародници в София. СНИМКА: ЯРОСЛАВА ПРОХАЗКОВА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

България днес

Последно от

Мама 24

Водещи новини

Екатерина Лазаревска: Ако човек не заложи на себе си, може ли да заложи на някой друг?