Подсъдимият за смъртта на 2-ма на "Тракия": Притъмня ми, мислех, че умирам, и после не помня

Синът на загиналата Боряна Панайотова научил от интернет за катастрофата и познал колата на приятеля на майка си по снимките

Живеещият в Белгия турчин Иса Йълдъръм, който на 13 юли м. г. причини смъртта на мъж и жена от Перник, спрели в аварийната лента на магистрала „Тракия" край Пловдив, твърди, че му е прилошало, няма спомен какво е станало, и се свестил чак след инцидента.

Сутринта на фаталната дата живеещите заедно Боряна Панайотова и Николай Здравков пътували по аутобана към Несебър. В района на 148-ия км спукали гума и спрели в аварийната лента. В това време оттам минал служителят във фирма за пътна помощ Петър Тончев. Предложил помощ, но Здравков отказал. По магистралата пътувал и Йълдъръм с колата си, до него бил приятелят му Етем, а на задната седалка – трите му деца. „Тръгнахме от Белгия, на 300-400 км почивахме и се сменяхме с Етем на волана. В България вече карах аз. Някъде на 148-ия км на магистрала „Тракия" почувствах лека болка в гръдната област. Имах студено кафе, пийнах си. Беше към 9,20 часа, слънцето вече напичаше, свалих сенника на колата. Изпреварих 2-3 коли с разрешена скорост. Болката се появи отново, беше много силна, видях, че има разстояние между моята и колите пред и зад мен и завих остро надясно, за да спра. Не подадох сигнал. Имах чувството, че получавам сърдечен удар, че умирам, притъмня ми пред очите, мозъкът ми все едно заспа и повече не помня нищо. Не усетих удара, просто по едно време отворих очи и видях, че стъклото пред мен е счупено", разказа водачът пред Окръжния съд в Пловдив. Според него преди удара Етем спял, после се събудил и го питал нещо, но Йълдъръм не чувал. „Като се свестих, излязох от колата и му разказах за болката. Бях в шок. Дойде линейка, откара дъщеря ми в болница, на мен ми третираха само раната на крака, не обърнаха внимание, когато им казах как ми е прилошало. Сам се полях с вода, за да се успокоя. Бързо ме закопчаха и в ареста пак нищо не направиха, като им казах как ми е станало зле. Преди 2 седмици в затвора отново ми стана така лошо, както при инцидента – причерня ми и паднах назад. Извикаха линейка и в болницата ми казаха, че кръвното ми е 170 и че трябва да внимавам", продължи разказа си Йълдъръм.

Той е обвинен в причинената по непредпазливост смърт на Панайотова и Здравков. Преди 11 месеца призна вината си и получи присъда от 6 г. затвор, но Апелативният съд върна делото за ново разглеждане на първата инстанция, защото тезата на прокурора почива на предположения.

В днешното съдебно заседание беше разпитана сестрата на Николай Здравков - Мариана, която не е очевидец на инцидента и не успя да внесе яснота около случилото се. Йълдъръм й се извини. „Не исках така да се случи, това беше катастрофа, моля да ми простите", каза той.

Бяха прочетени и показанията на близките на загиналите и стана ясно, че синът на Боряна Панайотова – Виктор, научил за катастрофата от интернет. Видял, че посочените в информацията години на загиналите съвпадат с възрастта на майка му и приятеля й, после разгледал снимките и познал колата. Прилошало му и бил откаран в болница.

По делото предстои изслушването на автотехническата експертиза, което ще се случи на 16 октомври т. г.