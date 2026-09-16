Илияна Йотова: Ботев е еманация на националния ни дух

Христо Ботев е не само герой от националноосвободителното движение, той е част от нас, еманация на националния ни дух. Това каза президентът Илияна Йотова на откриването на изложбата „Христо Ботев: 150 години безсмъртие. Памет и приемственост“ в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург, подготвена от Университета по библиотекознание и информационни технологии съвместно с Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и Държавна агенция „Архиви“. Представянето на експозицията в ЕП е по инициатива на евродепутата Кристиан Вигенин от БСП/ПЕС.

По думите на Йотова Христо Ботев е високият дух на България в края на ХIХ век. Тя посочи, че толкова млад човек, само 29-годишен, е създал едни от най-добрите образци на литературните балади в българската литература.

Йотова припомни, че Ботев е дал живота си за свободата на България и че сам е участник в освободителната революция, тъй като за себе си знае, че няма друг изход, освен да се притече в помощ на любимото отечство.

„Ако днес прочетем публицистиката на Христо Ботев, е стряскащо – онова, за което пише, образите, които изгражда, сякаш ги пише за нашето време, за ХХI век“, заяви държавният глава.

Илияна Йотова цитира френски поет, който казва, че смъртта не означава нищо, когато живееш в паметта на наследниците.

„Той е не само герой от националноосвободителното движение, той е част от нас, еманация на националния ни дух, на онова, което години, векове като народ сме потискали в себе си с лелеяната свобода. Тази памет, този ген са вече част от самите нас като народ“, каза още Йотова и пожела „На добър час“ на изложбата.

Вашето присъствие, госпожо президент, е важен знак колко значима е тази среща на българската история и култура с европейската публика, посочи Кристиан Вигенин. По думите му изложбата дава шанс „да представим пред нашите европейски приятели една от онези личности, без която трудно можем да разберем България“.

„Той е повече от историческа личност. Той е част от начина, по който разбираме себе си като народ. Поет, публицист и революционер, той е от онези редки личности, които оставят след себе си не само велико творчество, но и оформят представите ни за свобода, достойнство и гражданска смелост. Ботев е сред основополагащите имена на модерната българска поезия и литература. В неговите стихове личната болка се среща с обществената несправедливост, любовта с дълга, а копнежът за свобода – с готовността да платиш цената ѝ“, каза още евродепутатът.

За експозицията, съдържаща 20 тематични платна, със снимки и информация, които проследяват живота, революционната дейност и делото на поета и революционер, говори нейният съавтор проф. Ваня Добрева, съобщава БТА.

Сред гостите бяха още министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на правосъдието Николай Найденов, Западноевропейският митрополит Антоний, представители на европейски и български институции, директорът на Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер Ася Николова и др.

На официалното откриване на изложбата ученици от Българското училище в Страсбург, което носи името на поета, рецитираха поемата „Хаджи Димитър“ на български и на френски език.

Изложбата ще остане достъпна за посетителите в пространството на Европейския парламент в Страсбург.