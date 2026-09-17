Росен Йорданов: Шест месеца работих денонощно по експертизата „Петрохан

Психологът е категоричен, че по такъв случай не можеш да не бъдеш емоционален

Шест месеца денонощна работа, огромен обем информация и анализ от специалисти в различни области са били необходими за изготвянето на експертизата по случая „Петрохан". Това каза по БНТ психологът Росен Йорданов.

"Не искам да придавам излишен драматизъм, но все пак представлявам един екип. Екип от четирима души, в който съм включен и аз... Мога да кажа, че аз съм работил 24/7. Шест месеца. Шегувах, че като бях на морето, от три седмици съм стъпил два пъти на плажа. Просто непрестанно, защото това е един процес. През очите ни мина огромен обем от информация. Гигантски обем от информация. Разнопосочна информация, която трябваше да бъде свързвана. Трябваше да се търсят взаимовръзки. Освен всичко друго, е сложна материя от най-различни сфери на психологията. Като почне от криминалната психология, клиничната психология, психология на личността, психолингвистика. Само за психологията говорим. И какви ли още неща. През теология, през психиатрия. Общо взето, психологията беше много, много сложна експертиза, която отне огромно време", коментира той.

"Отделил съм 10 страници, за да обясня методическия подход. Понякога да наблюдаваш поведението му в естествената му среда е много по-информативно, отколкото да разговаряш с него. Защото в рамките на този разговор човекът може да иска да формулира социалножелателно поведение, както го е правил Калушев. Това е задочна експертиза, но все пак ние имахме материали, които са надеждни - видеозаписи, аудиозаписи, както и записи, които са си правили те самите", допълни Йорданов.

Той разказа, че е бил потърсен от прокуратурата в края на февруари и е обмислял няколко седмици дали да се включи в експертизата.

„И от момента, в който се съгласих в средата на март да се включа в тази експертиза, аз не съм давал абсолютно никакви изявления, не съм коментирал абсолютно нищо и съм се потопил в тази материя."

"Близките на хората, независимо дали те са в ролите на жертви, или извършители на престъплението, категорично не се нуждаят от журналистическа подкрепа. В такива ситуации може да се стигне до тежък колапс, защото това касае твоите действия и бездействия"

" Този случай се разгърна в период на кампания.", каза той.

"Основните експертизи са готови. Тези, които не са готови не зависят от прокуратурата. Има огромен обем, който зависи от "Сикрет сървис" и международно сътрудничество. Пратени са да се разкодират, тъй като те са общували чрез приложението "Сигнал", допълни психологът Росен Йорданов.

Това което е направил този човек е опасно за общественото психично здраве, категоричен бе психологът.

На въпрос дали членовете на екипа са били единодушни в заключенията си, Йорданов заяви, че между тях не е имало разногласия по време на работата.

„Никога, в нито един етап, тъй като ние правихме съвещания през определен период от време, не е имало каквото и да е разногласие между нас."

На пресконференцията очевидно имаше сценарии да бъда прекъснат. В залата имаше клакьори, допълни той.

"В един момент почваш да говориш, почват да дюдюкат, крещят ми че съм лъжец – имаше сценарий да бъда прекъснат", обясни той

"По такъв случай не можеш да не бъдеш емоционален", коментира Йорданов критиките към него.

По думите на Йорданов, 90% от хората биха казали за такъв тип педофили, че са прекрасни хора.

Йорданов определи като сериозен проблем факта, че експертизата е била публикувана в медиите, включително с имена на жертви.

„Докато беше при мен и при колегите и предадена на прокуратурата, нямаше проблем. След това, като тръгна оттам нататък, вече когато имаше връзка, трябваше да бъде приложена към МВР и съответно имаше възможност за близките да я гледат, оттам тръгна." Росен Йорданов е категоричен, че по случая става дума за секта.

Йорданов похвали и експертните познания на главният редактор на "168 часа" Слави Ангелов.

"Има свидетел, който казва, че в Мексико Ивайло Калушев, имал списък с хора за учредяване на "Да, България" и приятел на Калушев искал той да оценява с екстрасензорните си способности кой да влезе и кой да не влезе в списъка. Как да не е политическо това?", каза психологът Росен Йорданов.

По повод информацията, че адвокати на близки на жертвите искат оттеглянето му заради предполагаема предубеденост, Йорданов заяви, че не приема това твърдение.

В края на интервюто Йорданов показа и часовника си. Той посочи, че часовникът е подарък от жена му.